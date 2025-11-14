Sarkozi pušten iz zatvora, uhvaćen kako džogira ulicama Pariza

Žalba bivšeg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija na presudu za kriminalnu zavjeru zbog ilegalnog finansiranja njegove predsjedničke kampanje iz 2007. godine, biće razmatrana od 16. marta do 3. juna, saopštio je pariski apelacioni sud.

Sarkozi, koji je ove nedjelje pušten iz zatvora nakon odluke da kaznu ne mora da služi do okončanja žalbenog postupka, pokušava da poništi petogodišnju kaznu izrečenu u septembru, prenio je Rojters.

''Istina će pobijediti. To je činjenica kojoj nas život uči'' poručio je bivši predsjednik na platformi Iks po povratku kući.

🇫🇷🏃‍♂️ Nicolas Sarkozy a repris son footing dans les rues de Paris. (Pure People)pic.twitter.com/NrPILu332U https://t.co/oD1A0M1ohw — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 12, 2025

Nikolu Sarkozija je sud ranije proglasio krivim za zavjeru radi primanja novca od tadašnjeg libijskog lidera Muamera el Gadafija, čime je finansirao svoju predsjedničku kampanju.

Sarkozi džogirao nakon puštanja na slobodu

Na društvenim mrežama pojavio se snimak Sarkozija kako trči ulicama Pariza nakon što je pušten iz zatvora.