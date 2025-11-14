Poljski muzej poziva Roberta de Nira da pogleda portret svog dvojnika

Poljski muzej je pozvao američkog glumca Roberta de Nira da posjeti Vroclav, grad na jugu Poljske, i vidi portret iz 17. vijeka poznat po svojoj sličnosti sa njim.

Sliku pod nazivom "Portret Johana Fogta", izloženu u Nacionalnom muzeju, naslikao je 1628. godine Bartolomeus Štrobel Mlađi, jedan od najistaknutijih baroknih slikara Šlezije.

Djelo prikazuje čovjeka za koga se vjeruje da je Johan Fogt, vroclavski zvaničnik, i ima zapanjujuće sličnosti sa američkim oskarovcem - poznati izgled, pogled, pa čak i mali mladež na jednom od obraza, prenosi TVP World.

A Polish museum has invited Robert De Niro to view their portrait of a local 17th-century nobleman who many have noted looks remarkably similar to the Hollywood star, right down to the moles on their cheeks https://t.co/qTmroB5QZ0 — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) November 12, 2025

Muzej je saopštio da portret, oivičen bogato rezbarenim pozlaćenim ramom, privlači sve veću pažnju na društvenim mrežama zbog nevjerovatne sličnosti.

''Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i karakterističnom šiljatom bradom, predstavljenog u poprsju na tamnoj pozadini, kako pažljivo gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice modela podsjeća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta de Nira. Sličnost je zapanjujuća'', navodi se na veb-sajtu Nacionalnog muzeja.

Štrobel, rođen u Vroclavu 1591. godine, školovao se u Pragu u vrijeme vladavine cara Rudolfa II, a kasnije je stvarao širom Poljske, uključujući Gdanjsk, Elblag i Torunj.

Njegovo najpoznatije djelo, "Irodova gozba i obezglavljivanje Svetog Jovana Krstitelja", dio je kolekcije muzeja Prado u Madridu.