Poljski muzej poziva Roberta de Nira da pogleda portret svog dvojnika

Izvor:

Tanjug

14.11.2025

17:10

Пољски музеј позива Роберта де Нира да погледа портрет свог двојника

Poljski muzej je pozvao američkog glumca Roberta de Nira da posjeti Vroclav, grad na jugu Poljske, i vidi portret iz 17. vijeka poznat po svojoj sličnosti sa njim.

Sliku pod nazivom "Portret Johana Fogta", izloženu u Nacionalnom muzeju, naslikao je 1628. godine Bartolomeus Štrobel Mlađi, jedan od najistaknutijih baroknih slikara Šlezije.

Djelo prikazuje čovjeka za koga se vjeruje da je Johan Fogt, vroclavski zvaničnik, i ima zapanjujuće sličnosti sa američkim oskarovcem - poznati izgled, pogled, pa čak i mali mladež na jednom od obraza, prenosi TVP World.

Muzej je saopštio da portret, oivičen bogato rezbarenim pozlaćenim ramom, privlači sve veću pažnju na društvenim mrežama zbog nevjerovatne sličnosti.

''Platno prikazuje zrelog muškarca sa brkovima i karakterističnom šiljatom bradom, predstavljenog u poprsju na tamnoj pozadini, kako pažljivo gleda u posmatrača. Zanimljivo je da lice modela podsjeća na lice savremenog američkog filmskog glumca Roberta de Nira. Sličnost je zapanjujuća'', navodi se na veb-sajtu Nacionalnog muzeja.

Štrobel, rođen u Vroclavu 1591. godine, školovao se u Pragu u vrijeme vladavine cara Rudolfa II, a kasnije je stvarao širom Poljske, uključujući Gdanjsk, Elblag i Torunj.

Njegovo najpoznatije djelo, "Irodova gozba i obezglavljivanje Svetog Jovana Krstitelja", dio je kolekcije muzeja Prado u Madridu.

