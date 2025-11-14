Dodik: Siniša Karan nastavlja politiku uspjeha

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da su Milići mjesto pobjeda i ostvarenih projekata i da građani na prijevremenim predsjedničkim izborima trebaju da glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana koji će nastaviti politiku uspjeha.

Dodik je istakao da je, zajedno sa saradnicima, dio političkog pokreta koji se bori za Republiku Srpsku.

Naveo je da su odlučili da ga sklone sa funkcije zbog nepoštovanja Nijemca, ali da je njegovo odazivanje Sudu BiH bio dobar potez jer je time privučena međunarodna pažnja.

''To je politički proces koji će biti riješen na politički način'', rekao je Dodik u razgovoru sa građanima Milića u Domu rudara.

On je naveo da izbore za predsjednika Republike Srpske niko nije htio, ali da su muslimani željeli da odluče u ime Srba i da smijene predsjednika mimo Ustava.

''Svaki glas koji nije za Sinišu Karana je glas za Kristijana Šmita i okupaciju. Zato pozivam i ljude iz opozicije da se opamete'', rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik: BiH muslimani su sve pogrešno razumjeli

Istakao je da su izbori referendum da li će Šmit ostati u BiH.

''Vi to treba da odlučite'', zaključio je Dodik.

Karan je poručio da mu je čast što može da podnese žrtvu za svoj narod, kako je to uradio Milorad Dodik, te istakao da se na predstojećim izborima bira sloboda ili okupacija.

''Ovo su izbori Kristijana Šmita i vi imate samo jedan izbor'', rekao je Karan.

Republika Srpska Karan: Narod u Srpskoj da se izbori za svog predsjednika

On je istakao da je veoma važno sačuvati Republiku Srpsku, jer samo tako srpski narod može opstati na ovim prostorima.

''Vi sada ponovo birate i zadržavate pravo da odlučite o svojoj sudbini. Odbacite okupatora Šmita i prihvatite politiku Milorada Dodika. Znam da nećete pogriješiti'', rekao je Karan.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Milići Marko Savić rekao je da je Siniša Karan pravi izbor, jer je čovjek koji govori mirno, ali snažno.

''Tu je Milorad Dodik, koji se žrtvovao za svoj narod i Republiku Srpsku, da bude brana i podrška svima nama'', rekao je Savić.