Dodik: Srpska ima snagu da podigne svaki svoj kraj

Han Pijesak je mjesto koje nikad nije pokleknulo, iz ove sredine potekla je vojnička disciplina, čvrst karakter i onaj tihi, nepokolebljivi ponos koji je u temeljima Republike Srpske, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Danas, Han Pijesak je biser koji svijetu tek treba da potpuno otkrijemo. Ovdje su tradicija, ponos i prelijepa priroda - savršeni temelji za snažan turistički razvoj - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako Dodik ističe, Srpska ima snagu da podigne svaki svoj kraj, i Han Pijesak to zaslužuje.
- Zato 23. novembra podržavamo Sinišu Karana, da nastavimo razvoj svakog dijela naše zemlje. Srpska raste - zajedno sa Han Pijeskom - ističe Dodik.
