Dodik: Srpska ima snagu da podigne svaki svoj kraj

14.11.2025

13:54

Додик: Српска има снагу да подигне сваки свој крај
Foto: ATV

Han Pijesak je mjesto koje nikad nije pokleknulo, iz ove sredine potekla je vojnička disciplina, čvrst karakter i onaj tihi, nepokolebljivi ponos koji je u temeljima Republike Srpske, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Danas, Han Pijesak je biser koji svijetu tek treba da potpuno otkrijemo. Ovdje su tradicija, ponos i prelijepa priroda - savršeni temelji za snažan turistički razvoj - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Дјечак убица са другом

Hronika

Otac tvrdi: Dječak ubica iz Niške Banje planirao još ubistava

Kako Dodik ističe, Srpska ima snagu da podigne svaki svoj kraj, i Han Pijesak to zaslužuje.

- Zato 23. novembra podržavamo Sinišu Karana, da nastavimo razvoj svakog dijela naše zemlje. Srpska raste - zajedno sa Han Pijeskom - ističe Dodik.

Milorad Dodik

