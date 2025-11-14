Karan: Izbori prilika da Srpska porazi Šmita

Kandidat SNSD-a na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan izjavio je na Han Pijesku da je 23. novembar prilika da Srpska porazi Kristijana Šmita.

"Ovo je referendum za okvir našeg života, glasom za mene, glasate za Republiku Srpsku i za to da niko ne odlučuje za vas", poručio je Karan u razgovoru sa građanima, ističući da Srba tamo gdje nemaju svoju državu ili više nema ili su nacionalna manjina.

On je naveo je da SNSD sve što radi, radi za Republiku Srpsku i njene mlade, te da je glas za njega, glas za očuvanje Srpske.

Karan je rekao da je prva asocijacija na Han Pijesak herojstvo, jer je ovaj grad dao mnogo u proteklom ratu.

"Republika Srpska je stvorena u miru, ali smo morali da je branimo u ratu, i tu se ugleda herojstvo Han Pijeska. A sada imate priliku da glasate u miru i odlučite jesmo li za okupatora Šmita ili za Republiku Srpsku. Ovo je prilika da zadate posljednji udarac okupatoru Šmitu", naglasio je Karan i pozvao na jedinstvo kako bi Srpska bila sačuvana.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Srbi moraju istrajati jer će, ako sada popuste, izgubiti slobodu.

Dodik je pozvao građane da na predstojećim izborima glasaju za Karana, te upozorio da svi oni koji to ne učine moraju biti svjesni da je to glas za Šmita i Sarajevo.

"Meni su sudili zato što ne poštujem njemačkog okupatora, jer smo mu se suprotstavili i nismo dozvolili da nas uništi! Preko mene su htjeli da unište vas. Ovi izbori su vaša prilika da uništite Šmita", poručio je Dodik tokom razgovora sa građanima.

Dodik je rekao da je izabrao da se suprotstavi Šmitovim pokušajima jer je borac koji će sve vrijeme biti sa srpskim narodom i podržavati njegov opstanak.

"Mogao sam da to prihvatim i da ćutim kao Mladen Ivanić i mnogi drugi, ali ja sam se borio i slušao narod koji želi da opstane. Zato su ovi izbori referendum", naglasio je Dodik.

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da Republici Srpskoj nisu trebali predstojeći izborni, ali je Srpska bila na njih primorana jer se Srbi, nažalost, nisu mogli biti jedinstveni oko najvažnijih pitanja.

Prema njegovim riječima, SNSD je želio da se pokaže jedinstven stav i da Republika Srpska ima svog predsjednika, ali opozicija htjela da ide sa Sarajevom.

"Zato mi nismo to mogli dopustiti i zato vas molim da izađete na izbore i date podršku Karanu koji je sa nama od nastanka Srpske", poručio je Višković.

Načelnik Han Pijeska Slobodan Đurić rekao je da ova opština već vidi korist od Ski-centra Igrišta u šta je novac uložila Vlada Republike Srpske, a da je velika stvar koja može pokrenuti kraj čitav kraj gasifikacija.

"Sve će to omogućiti kvalitetniji život građana Han Pijeska i privući investitore", istakao je Đurić i dodao da ovoliku podršku i investicije ovaj grad nije imao od devedesetih godina prošlog vijeka.

Zbog svega toga, dodao je Đurić, potrebno je da predsjednički kandidat SNSD-a ostvari istorijsku pobjedu na ovim izborima.