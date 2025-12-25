Kako je objavila ruska državna novinska agencija TASS, u ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.

Sagovornik ruske agencije izjavio je da su neke jedinice potpuno napustile položaje.

"Neke su čak dezertirale gotovo u punom sastavu, kao, na primjer, 155. zasebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine", rekao je.

On je naglasio da "uprkos tome komanda Oružanih snaga Ukrajine i dalje i dalje pokušava da formira borbene strukture koje su neučinkovite".