Ukrajinci dezertiraju: Predala se cijela brigada

Indeks

25.12.2025

20:39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

Cijela 155. zasebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine dezertirala je, tvrde ruske bezbjednosne službe.

Kako je objavila ruska državna novinska agencija TASS, u ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.

Sagovornik ruske agencije izjavio je da su neke jedinice potpuno napustile položaje.

"Neke su čak dezertirale gotovo u punom sastavu, kao, na primjer, 155. zasebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine", rekao je.

On je naglasio da "uprkos tome komanda Oružanih snaga Ukrajine i dalje i dalje pokušava da formira borbene strukture koje su neučinkovite".

Ukrajina

Rusija

brigada

dezerter

