Izvor:
Indeks
25.12.2025
20:39
Komentari:0
Cijela 155. zasebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine dezertirala je, tvrde ruske bezbjednosne službe.
Kako je objavila ruska državna novinska agencija TASS, u ukrajinskoj vojsci postoji značajan broj jedinica koje nisu ispunile očekivanja komande.
Sagovornik ruske agencije izjavio je da su neke jedinice potpuno napustile položaje.
"Neke su čak dezertirale gotovo u punom sastavu, kao, na primjer, 155. zasebna mehanizovana brigada Oružanih snaga Ukrajine", rekao je.
On je naglasio da "uprkos tome komanda Oružanih snaga Ukrajine i dalje i dalje pokušava da formira borbene strukture koje su neučinkovite".
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h1
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
43
22
40
22
26
22
07
Trenutno na programu