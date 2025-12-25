Logo
Large banner

Usvojena odluka: Poskupljuje voda u Banjaluci

25.12.2025

20:55

Komentari:

3
Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци

Odbornici u Skupštini grada Banjaluka usvojili su povećanje cijene vode.

Naime, odbornici skupštinske većine u Skupštini grada Banjaluka na 11. vanrednoj sjednici predložili su amandmanom manje povećanje cijene vode u odnosu na ono koje je zatražio "Vodovod".

Prvobitno je predloženo, a zatim i usvojeno, da povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode za individualne potrošače i kućne savjete i ostalu potrošnju sa 1,1 ide na 1,58 KM sa PDV-om, umjesto na 1,83 KM koliko je tražio "Vodovod".

Za privredu i malu privredu utvrđeno je povećanje sa 2,49 na 2,85 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" predlagao povećanje na 3,24 KM sa PDV-om.

Kada je riječ o cijeni kanalizacije, odbornici većine su predložili da individualni potrošači i kućni savjeti plaćaju 0,36 KM sa PDV-om umjesto 0,28 KM što je i usvojeno, dok je "Vodovod" tražio rast na 0,49 KM.

Rast ove stavke privredi i maloj privredi po prijedlogu odbornika je 12 feninga, odnosno ide sa 0,83 na 0,95 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" tražio 1,08 KM.

Za kategoriju "ostala potrošnja" cijena sa 0,36 raste na 0,42 KM, dok je iz preduzeća "Vodovod" predlagana cijena od 0,49 KM, prenose Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

vodovod

poskupljenje

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Banja Luka

Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

1 sedm

0
Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Republika Srpska

Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

1 sedm

1
Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

Banja Luka

Stari problem banjalučkog grijanja i dalje bez rješenja

4 h

1
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Banja Luka

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

9 h

1

Više iz rubrike

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

3 h

0
Стари проблем бањалучког гријања и даље без рјешења

Banja Luka

Stari problem banjalučkog grijanja i dalje bez rješenja

4 h

1
Свиња прошетала улицом у Бањалуци

Banja Luka

Svinja prošetala ulicom u Banjaluci

4 h

1
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Banja Luka

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

9 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner