Usvojena odluka: Poskupljuje voda u Banjaluci

25.12.2025
20:55
Komentari:3
Odbornici u Skupštini grada Banjaluka usvojili su povećanje cijene vode.
Naime, odbornici skupštinske većine u Skupštini grada Banjaluka na 11. vanrednoj sjednici predložili su amandmanom manje povećanje cijene vode u odnosu na ono koje je zatražio "Vodovod".
Prvobitno je predloženo, a zatim i usvojeno, da povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode za individualne potrošače i kućne savjete i ostalu potrošnju sa 1,1 ide na 1,58 KM sa PDV-om, umjesto na 1,83 KM koliko je tražio "Vodovod".
Za privredu i malu privredu utvrđeno je povećanje sa 2,49 na 2,85 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" predlagao povećanje na 3,24 KM sa PDV-om.
Kada je riječ o cijeni kanalizacije, odbornici većine su predložili da individualni potrošači i kućni savjeti plaćaju 0,36 KM sa PDV-om umjesto 0,28 KM što je i usvojeno, dok je "Vodovod" tražio rast na 0,49 KM.
Rast ove stavke privredi i maloj privredi po prijedlogu odbornika je 12 feninga, odnosno ide sa 0,83 na 0,95 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" tražio 1,08 KM.
Za kategoriju "ostala potrošnja" cijena sa 0,36 raste na 0,42 KM, dok je iz preduzeća "Vodovod" predlagana cijena od 0,49 KM, prenose Nezavisne.
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
43
22
40
22
26
22
07
Trenutno na programu