Usvojena odluka: Poskupljuje voda u Banjaluci

Naime, odbornici skupštinske većine u Skupštini grada Banjaluka na 11. vanrednoj sjednici predložili su amandmanom manje povećanje cijene vode u odnosu na ono koje je zatražio "Vodovod".

Prvobitno je predloženo, a zatim i usvojeno, da povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode za individualne potrošače i kućne savjete i ostalu potrošnju sa 1,1 ide na 1,58 KM sa PDV-om, umjesto na 1,83 KM koliko je tražio "Vodovod".

Za privredu i malu privredu utvrđeno je povećanje sa 2,49 na 2,85 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" predlagao povećanje na 3,24 KM sa PDV-om.

Kada je riječ o cijeni kanalizacije, odbornici većine su predložili da individualni potrošači i kućni savjeti plaćaju 0,36 KM sa PDV-om umjesto 0,28 KM što je i usvojeno, dok je "Vodovod" tražio rast na 0,49 KM.

Rast ove stavke privredi i maloj privredi po prijedlogu odbornika je 12 feninga, odnosno ide sa 0,83 na 0,95 KM sa PDV-om, dok je "Vodovod" tražio 1,08 KM.

Za kategoriju "ostala potrošnja" cijena sa 0,36 raste na 0,42 KM, dok je iz preduzeća "Vodovod" predlagana cijena od 0,49 KM, prenose Nezavisne.