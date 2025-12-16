Hoće li biti poskupljenja struje u Srpskoj od 1. januara?

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da od 1. januara nije planirano povećanje cijene električne energije u Srpskoj.

Đokić je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Srpske rekao da nije u nadležnosti Vlade Republike Srpske da razmatra povećanje naknade za mrežarinu.

- Ne znamo da li će doći do povećanja naknada za mrežarinu. Vlada Srpske ovo pitanje nije razmatrala i to nije u njenoj nadležnosti - pojasnio je Đokić.

On je naveo da će biti obavljene konsultacije sa relevantnim učesnicima kada je riječ o pitanju povećanja cijena električne energije.