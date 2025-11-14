Logo
Merc traži od Zelenskog da ih zaustavi: Njemačka ne želi mlade Ukrajince

Izvor:

Agencije

14.11.2025

16:56

Komentari:

0
Мерц тражи од Зеленског да их заустави: Њемачка не жели младе Украјинце

Muškarci starosti od 18 do 24 godine trenutno masovno stižu u Njemačku iz Ukrajine. Zatražio sam od Vladimira Zelenskog da preduzme mjere kako bi spriječio njihov odlazak, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

„Značajan dio onih koji trenutno stižu iz Ukrajine su mladići starosti od 18 do 24 godine, pošto vojna služba u Ukrajini počinje tek sa 25 godina. Zamolio sam ga (Zelenskog) da osigura da ovi mladići ostanu u zemlji, jer su joj potrebni“, rekao je kancelar na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kiparskim predsjednikom Nikosom Hristodulidesom u Berlinu.

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Kijevski režim nastoji da regrutuje "odbjegle" Ukrajince

Prema njegovim riječima, svi koji mogu da rade i pomažu, čak i do vojne službe, potrebni su u Ukrajini.

Merc je takođe kazao da je Zelenskog obavijestio o potrebi preispitivanja ukrajinskih institucija kako bi se ojačale mjere protiv korupcije.

Ranije danas, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, izjavila je da da je Kijev spreman da pribegne svim sredstvima, uključujući informacione provokacije, kako bi iz evropskih zemalja vratio mlade Ukrajince kao potencijalne regrute.

Nakon toga, „Vašington post“, pozivajući se na Olgu Stefanišinu, ambasadora Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je da SAD pripremaju veliku deportaciju Ukrajinaca, radi se o približno 80 Ukrajinaca.

Kijev je u svjetlu informacija o mogućoj deportaciji ukrajinskih građana iz SAD, poručio da Vašington može da protjera onoliko ljudi koliko želi i da će im „naći primjenu“, naglasio je list, pozivajući se na neimenovanog savjetnika Vladimira Zelenskog.

Fridrih Merc

Ukrajina

Rusija

mobilizacija

Komentari (0)
