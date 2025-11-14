Policajka orgijala sa zatvorenicima i donosila im drogu, kamere sve snimile

As obzirom na njen izgled, koji uključuje pirsing na nosu, vještačke trepavice, manikirane nokte i platinasto plavu kosu, nikada joj nije manjkalo udvarača.

U stvarnom životu to možda i ne bi bio problem. Ali u zatvoru sa 420 osuđenika, i to sve muškaraca, to je bio recept za katastrofu. I upravo se to dogodilo.

Početak sa 19 godina

Godine 2021, Dejl je počela da radi kao čuvar u zatvoru HMP Koldingli u Sariju, u Engleskoj, sa samo 19 godina. Prije toga radila je kao prodavačica u ''Marks i Spenseru“. Poslije samo nekoliko mjeseci u zatvoru, počela je da ima seksualne odnose sa dva zatvorenika – a moguće i sa drugima, piše Dejli mejl.

Jedan od njih bio je Konor Mani (28), osuđen zbog bjekstva od policije brzinom od 225 km/h, slijetanja s puta i ostavljanja svog saputnika da umre. Drugi je bio Šahid Šarif, osuđen na 12 godina zbog oružane pljačke prodavnice nakita tokom koje je prolaznicima prijetio amonijakom.

Iako je znala da su veze sa zatvorenicima strogo zabranjene, ubrzo je imala odnose sa obojicom. Kamera ju je jednom snimila kako izlazi iz sobe za molitvu više vjeroispovijesti i namješta odjeću, nakon što je provela četiri minuta sama sa Šarifom.

Kasnije joj je poslao poruku: „Bilo je dobro dijeliti tu ljubav…“

Takođe je švercovala drogu.

Pisala ljubavna pisma

Dejlova se potpuno zanijela – pisala je ljubavna pisma hvaleći Šarifove ''rep vještine“ i tvrdeći da bi ''primila metak za njega“. U sobi je držala uramljenu fotografiju njih dvoje. Dala mu je i novac, a na njegov nagovor uradila je estetski tretman povećanja zadnjice, popularno nazvan „brazilsko podizanje zadnjice“.

Kada je Šarif prebačen u drugi zatvor, posjećivala ga je, slala mu poruke i novac. Bila je uvjerena da će je zaprositi. Sve je otkriveno kada je u njegovoj ćeliji pronađen mobilni telefon prepun njihovih poruka.

Plan krijumčarenja droge u zatvor

Istraga je otkrila i plan krijumčarenja droge u zatvor. Ideja je bila da Dejlova natopi koverte tečnošću koja sadrži drogu, osuši ih i zatim pošalje zatvoreniku.

Istražitelji su takođe otkrili da je upravljala Šarifovim Snapchat nalogom preko kojeg je organizovan šverc droge. Trebalo je da preuzme drogu od Lili Salis, njegove saradnice iz Brajtona.

Nakon osmodnevnog suđenja na Krunskom sudu u Sauterku, Dejl, koja sada ima 23 godine, proglašena je krivom za dvije tačke optužnice: zloupotrebu položaja i zavjeru za unošenje zabranjenih predmeta u zatvor.

Puštena je uz kauciju do izricanja presude, zakazane za januar. Sudija je poručio: „Ne vidim drugu alternativu osim zatvorske kazne.“ Salis je takođe proglašena krivom, dok je Šarif ranije priznao svoju ulogu.

Njene bivše kolege tvrde da Dejlova „jednostavno nije bila spremna za ovaj posao“.

''Nije bila dovoljno zrela ni dovoljno ozbiljna. Veoma je nesigurna, a zatvorenici to prepoznaju odmah. Traže uslugu za uslugom – i odjednom si unutra“, rekli su za „Dejli mejl“.

Još jedan stražar koji ju je poznavao rekao je:

''Izi je bila fina, ali njen izgled i ponašanje isticali su se od ostalih. Bilo je znakova, ali niko nije očekivao da će završiti u vezi sa zatvorenikom i švercovati drogu.“

Hapšenje i oprema

Dejlova je na kraju uhapšena 1. novembra 2022. Kod nje je pronađena oprema za skrivanje švercovanih stvari i prsten za koji je tvrdila da je verenički i da ga je dobila od Šarifa. U njegovoj ćeliji pronađena su ljubavna pisma u kojima je pisala:

''Volim zemlju po kojoj hodaš… Biću tu za tebe kroz sve, dobro ili loše…“

''Jednog dana ću te vidjeti kada izađeš – i ući ćemo u taj Lamborgini o kome pričaš.“

Istraga telefona otkrila je još gore: postojao je još jedan zatvorenik, nadimka „Kon“, sa kojim je imala fizički odnos od maja 2022. Takođe je slala poruke još četvorici zatvorenika, prenosi Kurir.

''Ja sam slaba osoba“

Dejl je na sudu tvrdila da nije imala seksualne odnose ni sa kim i da nije znala da su mobilni telefoni ilegalni u zatvoru. Kada su je pitali zašto ništa nije prijavila, odgovorila je:

''Ja sam slaba osoba. Ne bih se usudila da im se suprotstavim“.

Porota joj izgleda nije povjerovala.