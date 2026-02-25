Vezan i davljen: Slavni glumac umro tokom intimnog odnosa

Glumac Majkl Baron iz serije "Holioks“ preminuo je tokom ekstremnog intimnog čina nakon što je bio vezan i davljen 30 minuta.

Džoš Bakster je pozvao 38-godišnjeg glumca Majkla Barona u svoj dom u Mančesteru nakon što su njih dvojica razgovarali o grubom s*ksu na aplikaciji za upoznavanje Grajnder.

Dvadesetosmogodišnjak je zatim vezao Majkla konopcem i gušio ga najmanje 30 minuta, prenosi "San".

Majkl je preminuo nakon što je doživio srčani zastoj usled nedostatka kiseonika u mozgu.

Bakster je osuđen za namjerno davljenje ili gušenje i nezakonito nanošenje teških tjelesnih povreda, ali je oslobođen optužbi za ubistvo iz nehata, te je dobio kaznu od četiri godine zatvora.

Majklova majka Meri Pauer je u suzama odala počast svom sinu. Rekla je kako Majkl nije bio samo njeno dijete već i najbolji prijatelj, opisujući ga kao ljubaznog, saosjećajnog i veoma jedinstvenog, te da je uljepšao njen svijet čim je ušao u njega.

"Dio mene je umro. Ništa vas ne može pripremiti za gubitak djeteta. Dio mene je umro, dio sebe nikada neću vratiti", rekla je glumčeva majka Meri.

Majklova sestra je rekla da je "veliki san i velika ambicija“ njenog brata bio da postane glumac, pošto se već pojavio u filmovima "Holioks“ i "Emerdejl“.

Dodala je da mu je život "nepotrebno prekinut i da je budućnost puna snova ostala nedovršena“.

Na sudu je rečeno da su Majkl i Bakster bili dio zajednice ljudi koji vole perverzni seks ili BDSM (vezivanje i disciplina; dominacija i pokornost; i sadizam i mazohizam). Razgovarali su o mogućnosti veze i utvrdili su da obojica traže ekstremnije iskustvo.

