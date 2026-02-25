Vezan i davljen: Slavni glumac umro tokom intimnog odnosa

Izvor:
ATV
25.02.2026
16:07
Komentari:0
Glumac Majkl Baron iz serije "Holioks“ preminuo je tokom ekstremnog intimnog čina nakon što je bio vezan i davljen 30 minuta.
Džoš Bakster je pozvao 38-godišnjeg glumca Majkla Barona u svoj dom u Mančesteru nakon što su njih dvojica razgovarali o grubom s*ksu na aplikaciji za upoznavanje Grajnder.
Hronika
Ukradena torbica sa 30.000 KM: Vlasnik nudi nagradu
Dvadesetosmogodišnjak je zatim vezao Majkla konopcem i gušio ga najmanje 30 minuta, prenosi "San".
Majkl je preminuo nakon što je doživio srčani zastoj usled nedostatka kiseonika u mozgu.
Bakster je osuđen za namjerno davljenje ili gušenje i nezakonito nanošenje teških tjelesnih povreda, ali je oslobođen optužbi za ubistvo iz nehata, te je dobio kaznu od četiri godine zatvora.
Majklova majka Meri Pauer je u suzama odala počast svom sinu. Rekla je kako Majkl nije bio samo njeno dijete već i najbolji prijatelj, opisujući ga kao ljubaznog, saosjećajnog i veoma jedinstvenog, te da je uljepšao njen svijet čim je ušao u njega.
"Dio mene je umro. Ništa vas ne može pripremiti za gubitak djeteta. Dio mene je umro, dio sebe nikada neću vratiti", rekla je glumčeva majka Meri.
Republika Srpska
Ćosić: Saborno i dostojanstveno obilježavanje 30 godina od egzodusa sarajevskih Srba
Majklova sestra je rekla da je "veliki san i velika ambicija“ njenog brata bio da postane glumac, pošto se već pojavio u filmovima "Holioks“ i "Emerdejl“.
Dodala je da mu je život "nepotrebno prekinut i da je budućnost puna snova ostala nedovršena“.
Na sudu je rečeno da su Majkl i Bakster bili dio zajednice ljudi koji vole perverzni seks ili BDSM (vezivanje i disciplina; dominacija i pokornost; i sadizam i mazohizam). Razgovarali su o mogućnosti veze i utvrdili su da obojica traže ekstremnije iskustvo.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
47
17
46
17
36
17
31
17
26
Trenutno na programu