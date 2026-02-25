Logo
Tramp žestoko prijeti Netfliksu i traži otpuštanja

Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Netfliks trebalo odmah da otpusti članicu svog upravnog odbora Suzan Rajs ili će se suočiti sa posljedicama.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da Netfliks mora da se riješi Rajs, koju je nazvao "rasistkinjom“ i osobom "opsjednutom njime“.

"Netfliks bi odmah trebalo da otpusti rasistkinju Suzan Rajs sa svog odbora ili će snositi posljedice", napisao je Tramp.

Ova izjava dolazi u trenutku kada se Netfliks nalazi usred pregovora o potencijalnom preuzimanju kompanije Varner Bros Diskaveru (WBD), u čemu se takmiči sa kompanijom Paramaunt Skajdens.

Suzan Rajs bila je savjetnica za nacionalnu bezbjednost u administracijama bivših američkih predsjednika Baraka Obame i Džoa Bajdena. Ponovo se pridružila odboru Netfliksa 2023. godine.

Tramp je podijelio i objavu desničarske influenserke Laure Lumer, koja tvrdi da Rajs i Netfliks "prijete polovini zemlje političkom osvetom" nakon izbora.

U pozadini sukoba nalazi se i veliki poslovni dogovor o mogućem spajanju Netfliksa i kompanije Varner Bros Diskaveru, čija se vrijednost procjenjuje na više od 80 milijardi dolara. Istovremeno, Paramaunt je navodno ponudio oko 108 milijardi dolara kako bi preuzeo celu kompaniju.

