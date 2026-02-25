Logo
Large banner

Švajcarska vlada će isplatiti 56.000 dolara za svaku žrtvu požara u Kran-Montani

Izvor:

SRNA

25.02.2026

14:38

Komentari:

0
Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани
Foto: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Švajcarska vlada je saopštila da će izvršiti jednokratnu isplatu od 56.000 dolara za svaku žrtvu požara koji se dogodio u novogodišnjoj noći u baru u skijališkom odmaralištu Kran-Montana.

Prema saopštenju švajcarskog Saveznog vijeća, isplata će se primijeniti na porodicu svake osobe koja je izgubila život u požaru, kao i na svakog preživjelog koji je hospitalizovan zbog povreda.

Kako se navodi, ova isplata, poznata kao doprinos solidarnosti, ima za cilj da pruži brzu finansijsku pomoć žrtvama i bude znak saosjećanja, prenio je Rojters.

Vlada Švajcarske je najavila da će sazvati okrugli sto kako bi pomogla žrtvama, osiguravačima i vlastima da postignu vansudska poravnanja, čime bi se potencijalno izbjegle dugotrajne pravne bitke.

Швајцарска пожар Нова година

Svijet

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

Takođe, Savezni savjet se nada da će parlament ubrzati usvajanje zakona koji će pomoći žrtvama i obezbijediti dalju pravnu i finansijsku podršku.

Za pomoć pogođenim kantonima, vlada je izdvojila 7,82 miliona evra kako bi pomogla u pokrivanju vanrednih troškova.

U požaru je poginula 41 osoba, dok je povređeno više od 115 ljudi, a među poginulima većinu su činili tinejdžeri, dok su mnoge žrtve bile strani državljani, uključujući i nekoliko iz Francuske i Italije.

Podijeli:

Tagovi :

Švajcarska

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

Srbija

Teretni voz udario auto, ima povrijeđenih

3 h

0
Килијан Ембапе грли Винисијуса након другог гола за Реал Мадрид против Монака у Лиги шампиона, 20. јануара 2026. године.

Fudbal

Real na Benfiku bez ključnog igrača?

3 h

0
Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von odgovorila na dirljivu poruku Kristijana Ronalda

3 h

0
Добре вијести за таксисте: Уставни суд Српске укинуо ограничење

Društvo

Dobre vijesti za taksiste: Ustavni sud Srpske ukinuo ograničenje

3 h

0

Više iz rubrike

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

Svijet

Vitkof otkrio kada bi mogla da bude sljedeća runda pregovora o Ukrajini

3 h

0
Мађарска ће распоредити војску ради заштите од акција Кијева

Svijet

Mađarska će rasporediti vojsku radi zaštite od akcija Kijeva

4 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп у обраћању Конгресу

Svijet

Ko stoji iza Trampovog govora o stanju nacije?

4 h

0
УСС Џералд Форд, амерички носач авиона

Svijet

Otkriveni šokantni podaci: Američka grdosija koja utjeruje strah u kosti ima ogroman problem

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Pazite šta piše na deklaracijama proizvoda: Pojedini natpisi mogu vas zavarati

17

46

Osumnjičen za ubistvo sina bh. privrednika: Kastratiju ukinut pritvor

17

36

Suspendovan policajac koji je uhvaćen sa milion evra na administrativnom prelazu

17

31

Odbijen prijedlog Tužilaštva za određivanje pritvora Dragoljubu Kunarcu

17

26

Spremaju se milioni za obnovu elektro distributivne mreže u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner