Švajcarska vlada će isplatiti 56.000 dolara za svaku žrtvu požara u Kran-Montani

Švajcarska vlada je saopštila da će izvršiti jednokratnu isplatu od 56.000 dolara za svaku žrtvu požara koji se dogodio u novogodišnjoj noći u baru u skijališkom odmaralištu Kran-Montana.

Prema saopštenju švajcarskog Saveznog vijeća, isplata će se primijeniti na porodicu svake osobe koja je izgubila život u požaru, kao i na svakog preživjelog koji je hospitalizovan zbog povreda.

Kako se navodi, ova isplata, poznata kao doprinos solidarnosti, ima za cilj da pruži brzu finansijsku pomoć žrtvama i bude znak saosjećanja, prenio je Rojters.

Vlada Švajcarske je najavila da će sazvati okrugli sto kako bi pomogla žrtvama, osiguravačima i vlastima da postignu vansudska poravnanja, čime bi se potencijalno izbjegle dugotrajne pravne bitke.

Takođe, Savezni savjet se nada da će parlament ubrzati usvajanje zakona koji će pomoći žrtvama i obezbijediti dalju pravnu i finansijsku podršku.

Za pomoć pogođenim kantonima, vlada je izdvojila 7,82 miliona evra kako bi pomogla u pokrivanju vanrednih troškova.

U požaru je poginula 41 osoba, dok je povređeno više od 115 ljudi, a među poginulima većinu su činili tinejdžeri, dok su mnoge žrtve bile strani državljani, uključujući i nekoliko iz Francuske i Italije.