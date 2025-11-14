"Imaću noćne more zbog ovoga": Ljudi vrištali od šoka na mjestu stravične nesreće

Više osoba je poginulo i povrijeđeno nakon što je autobus udario u stajalište na Valhalavegenu u kvartu Estermalm u Stokholmu.

Komšija koji živi u tom području čuo je jak prasak, prenosi Aftonbladet.

"Ležao sam u krevetu u svojoj sobi, čuo jak prasak i čuo više ljudi kako vrište. Tada sam otrčao do prozora i video autobus koji se zakucao i više ljudi na zemlji", rekao je taj čovjek.

Svijet Horor u Stokholmu: Autobus uletio u stanicu, ima poginulih!

Mišel Mek Ki je upravo sišla sa drugog autobusa kada se nesreća dogodila.

"Prešla sam preko puta i vidjela dvospratni autobus koji je pokosio cijelo autobusko stajalište", kaže ona.

Tada još nisu stigli ni policija, ni hitna pomoć, ni vatrogasci. Ljudi na mjestu događaja su vrištali.

"Svjedočila sam potpunom haosu", kaže ona. Kada je policija stigla, pitali su ljude u području da li su nešto vidjeli.

Mišel Mek Ki kaže da se osjeća potreseno poslije događaja, prenosi Telegraf.

"Imaću noćne more zbog ovoga", kaže ona.