Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

Najmanje šestoro ljudi je poginulo, a 15 povrijeđeno u sudaru autobusa sa kamionom u ruskoj Permskoj oblasti, rekao je zvaničnik službi za vanredne situacije.

"Kamion i putnički autobus sudarili su se na autoputu Kostrom-Perm preko Kirova", rekao je neimenovani zvaničnik.

Na licu mjesta su pripadnici službi za vanredne situacije.

Saobraćaj u tom području se odvija usporeno, navodi TASS.