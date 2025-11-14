Logo
Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

Izvor:

Agencije

14.11.2025

19:56

Komentari:

0
Foto: Printskrin/Jutjub

Najmanje šestoro ljudi je poginulo, a 15 povrijeđeno u sudaru autobusa sa kamionom u ruskoj Permskoj oblasti, rekao je zvaničnik službi za vanredne situacije.

"Kamion i putnički autobus sudarili su se na autoputu Kostrom-Perm preko Kirova", rekao je neimenovani zvaničnik.

Пао авион код Суботице

Hronika

Prve fotografije sa mjesta nesreće: Udar o tlo bio koban po člana posade

Na licu mjesta su pripadnici službi za vanredne situacije.

Saobraćaj u tom području se odvija usporeno, navodi TASS.

