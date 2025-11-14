Jeziv sudar autobusa i kamiona, poginulo najmanje šest osoba

Izvor:
Najmanje šestoro ljudi je poginulo, a 15 povrijeđeno u sudaru autobusa sa kamionom u ruskoj Permskoj oblasti, rekao je zvaničnik službi za vanredne situacije.
"Kamion i putnički autobus sudarili su se na autoputu Kostrom-Perm preko Kirova", rekao je neimenovani zvaničnik.
Na licu mjesta su pripadnici službi za vanredne situacije.
Saobraćaj u tom području se odvija usporeno, navodi TASS.
