Gradska uprava prebacuje krivicu - pet banjalučkih vrtića čeka na izgradnju

Dok su u budžetu predsjednika Republike Srpske još prošle godine obezbijeđena milionska sredstva za izgradnju pet banjalučkih vrtića, Gradska uprava još prikuplja potrebnu dokumentaciju. Zbog nedostavljanja kompletne dokumentacije, brojna djeca ostaju na listi čekanja za mjesto u vrtiću.

U budžetu predsjednika Republike Srpske obezbijeđena su milionska sredstva za izgradnju pet novih vrtića, u nekoliko banjalučkih naselja. Prema obavezi i Pravilniku grad nije blagovremeno dostavio potrebnu projektnu dokumentaciju. Širom Republike Srpske u 12 opština to nije predstavljalo nikakav problem. Tamo je uveliko počela gradnja novih predškolskih ustanova, dok izgradnja u Banja Luci i dalje ostaje na čekanju.

„Mislim da smo neke stvari jasno izdefinisali kao što su ostale opštine shvatile postoji pravilnik koji je donesen ispred kabineta predsjednika Srpske u upravo smo mislili da će po tom Pravilniku Gradska uprava dostavi ono što je neophodno i aplicira za projekat banjalučkih vrtića ali to se do dan danas nije desilo“, rekao je Nikola Šobot, savjetnik v.d. predsjednika Republike Srpske

Izgradnja novih vrtića je od velikog značaja jer su djeca prioritet, smatraju građani. Zbog nedostavljanja kompletne dokumentacije iz Gradske uprave, brojni roditelji i njihova djeca čekaće na mjesto u vrtiću.

„U našem gradu treba još vrtića slušam svakodnevno da je dosta djece na listi čekanja tako da svakako bi trebalo još vrtića“,

„Mislim da treba više prostora u više vrtića i da je to problem kod nas“, neki su od komentara građana.

Prvi sastanak i konsultacije o ovoj problematici održane su 13. novembra prošle godine. Dok veliki broj vrtića čeka da izgradi objekte za mališane, iz Gradske uprave odgovornost prebacuju na adresu Kabineta predsjednika. Ipak priznaju da će nastaviti prikupljati projektnu dokumentaciju i da još uvijek nije kompletirana.

„Odjednom grad radi projektnu dokumentaciju..Projektna dokumentacija za vrtić „Nataša“ je u pripremi što će obezbjediti 100 novih mjesta dokumentaciju ćemo dostaviti u Kabinet“, rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

„Palata predsjednika apsolutno ne može da uđe u izgradnju vrtića opredijelili smo sredstva za izgradnju vrtića pravilnik je jasan i dostavljen je u Gradsku upravu imali smo tri sastanka urbanističko tehničke uslove građevinsku dozvolu je trebala da dostavi gradska uprava nemamo prijavu ni za jedan vrtić“, rekao je Nikola Šobot, savjetnik vd predsjednika Republike Srpske.

Iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ističu da su kapaciteti mali i da nema dovoljno raspoloživih mjesta te apeluju na što bržu izgradnju novih vrtića. Liste čekanja su duge na upis čeka preko 2000 mališana.

„Nama su liste čekanja velike I naravno sve vodi ka tome da je potrebno građenje novih vrtića. Svako centar je velika ustanova ono što postoji je funkcionalno ali treba duplo više“, kaže Slađana Mišić, predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Iz Kabineta predsjednika su jasni - krajnje je vrijeme je da Gradska uprava kompletira cjelokupnu dokumentaciju i da je dostavi, da bi izgradnja vrtića konačno počela i zaustavila dugogodišnje produžavanje liste čekanja za banjalučke mališane.