Vapaj Banjalučana niko ne čuje: "Moja kuća će sljedeća u provaliju"

Poplave iz 2014. godine ostavile su ogromne štete i nesagledive posljedice sa kojima pojedini građani Srpske i danas žive. U banjalučkom naselju Česma, klizište koje se tada pokrenulo i dalje napreduje, guta zemljište, stanovnici se iseljavaju... Neki su preminuli u nadi da će se pronaći rješenje. Decenija i više prođe, klizište nikad.

Klizište 2014

Ovako je prije 11 godina bilo u ulici Zdravka Dejanovića u banjalučkom naselju Česma. Zabrinuti stanovnici tada su nam se obratili za pomoć, nisu znali na koja vrata da pokucaju, a kucali su na mnoga, bezuspješno. Najugroženiji su bili Srdići.Kuća, jedino što su imali od imovine, visila je nad ponorom. Klizište je iz dana u dan sve aktivnije pričaju mještani i smatraju da je ovo najugroženije i najopasnije mjesto u Banjaluci.

Danas, na istoj lokaciji još strašniji prizori. Klizište i dalje napreduje, na udaru je sada 10-tak kuća, saobraćajnica koja se nalazi na oko 10 metara od klizišta i dalekovod.

Neki od naših sagovornika koji su ovdje živjeli su se u međuvremenu odselili ili su nažalost preminuli. Sa moje desne strane se nalazi prostor koji smo snimali prije 11 godina. Kuća Mirjane Srdić je srušena kako ne bi sa sobom povukla i ostale kuće.

Moja kuća će sledeća u provaliju, priča Boško Rajić. Pojavljuju se, priča nam i pokazuje - nove rupe u zemlji, teren nestaje, svaki dan je nova neizvjesnost.

„Ja sam recimo u martu mjesecu kada je bila velika količina kiše, kada je nabujala Vrbanja i Vrbas, ja sam napustio kuću izašao sam u 4 ujutro , komšije mogu da potvrde. Bilo je to tako strašno kao neko podrhtavanje, zvukovi, jutro a ne vidi se ništa, mrak“, rekao je Boško Rajić, stanovnik Ulice Zdravka Dejanovića, Česma.

Imamo građevinske dozvole za kuće, nismo sjedili skrštenih ruku, obraćali se svima redom za pomoć. Sami ne možemo - priroda je jača, priča Boškova komšinica Božana. Pokazuje nam obimnu i sve težu dokumentaciju, počev od analize zemljišta koja bi pomogla stručnjacima u rješavanju problema pa do zadnjih dopisa. U međuvremenu je izgrađen potporni zid, ali on nije dugo izdržao. Konstantno su se obraćali Gradskoj upravi, nadležnim odjeljenjima koje su im je odgovarala samo posredstvom Ombudsmana za ljudska prava. Obilazili su ih stručnjaci. Vodoprivredni inspektor je dao svoje mišljenje. Ukratko, u obavještenju stoji da se nadležna odjeljenja moraju uhvatiti u koštac sa problemom. To se nažalost, do sada, nije desilo.

"Geolog je uputio isto to i prostornom odjeljenju koje je svu svoju odgovornost prebacilo na komunalno odjeljenje tako da nikakvog odjeka na inspektorov nalaz i mišljenje nemamo, ne znamo kome da se obratimo, ko je nadležan za naš problem", rekla je Božana Čičić, stanovnik Ulice Zdravka Dejanovića, Česma.

Gradskoj upravi i nadležnim odjeljenjima smo se obraćali i mi, ali odgovor još nikako da dobijemo. U međuvremenu, stanovnici Česme, tražili su nekoliko puta i sastanak sa gradonačelnikom, do kojeg nije došlo. Sada mole Vladu Srpske, ministre, predsjednika, sve koji mogu da im pomognu, da riješe svoju decenijsku muku. Zima grabi krupnim koracima, sa njom i klizište.