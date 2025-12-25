Logo
Luka Juričić kratkom porukom stavio tačku na transfer spekulacije

Izvor:

ATV

25.12.2025

21:04

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Luka Juričić, napadač FK Borac, obilježio je premijerligašku jesen sa 16 postignutih golova na 19 prvenstvenih utakmica, a već prvih dana zimske pauze našao se u centru pažnje transfer spekulacija.

Pojedini mediji objavili su da za Juričića postoji interes klubova iz Turske, ali i da je Borčev napadač spremio tužbu protiv banjalučkog kluba kako bi mogao da dobije prijevremeni raskid ugovora.

Luka Juričić

Večeras se oglasio i fudbaler koji je, čini se, odlučio da jasnom porukom stavi tačku na brojne napise vezame za njegovu igračku budućnost.

Juričić je, uz svoju fotografiju u dresu FK Borac stavio emotikone u crvenoj i plavoj boji i uzvičnik kojim je jasno stavio do znanja da su svi njegovi planovi vezani za Borac i Banjaluku.

Nedugo nakon objave Luke Juričića oglasio se i Zvjezdan Misimović koji je na svom Instagram profilu objavio fotografiju Borčevog napadača uz repliku iz čuvenog regionalnog skeča:

“Neće ona niđe.”

Oglasio se i Misimović

Luka Juričić tako ostaje u Platonovoj 6 i tokom proljećnog dijela sezone.

