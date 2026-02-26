Logo
Large banner

Milica Todorović zaintrigirala novom objavom nakon skandala zbog veze sa oženjenim

Izvor:

Blic

26.02.2026

10:44

Komentari:

0
Милица Тодоровић
Foto: Youtube/ HYPE TV

Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donijela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

Pjevačica se rijetko oglašava na društvenim mrežama, a sada je podijelila objavu koja je oduševila mnoge.

Naime, Milica Todorović ponovo je privukla veliku pažnju svojih pratilaca najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Pjevačica je na svom Instagram profilu iznenadila fanove kada je podijelila objavu na kojoj su dvije vjeverice koje se ljube, a uz nju je dodala i emotikon plavog srca.

Ovaj simpatičan, ali i pomalo misteriozan potez odmah je podgrejao maštu javnosti. Mnogi smatraju da je ovo plavo srce posvećeno njenom partneru koji je oženjen sa kojim je nedavno dobila sina i zbog kog se nakon porođaja našla u centru skandala.

Милица Тодоровић

Scena

Kum Milice Todorović progovorio o njenom oženjenom partneru: Evo kako se odnosi prema sinu

Oženjeni partner Milice Todorović: "Miševi tuđe živote žive"

Partner pjevačice se ne eksponira javno, ali je sa svojim kontaktima na storiju podijelio citat za koji mnogi misle da se odnosi upravo na njegovu životnu situaciju.

- Miševi često zbore o lavu. Miševi tuđe živote žive. Al’ su bez daha od svog straha. Lava ne vole, al’ mu se dive - napisao je on i izazvao veliku pažnju, a ovo je ujedno bilo i njegovo prvo oglašavanje.

Lj. M. rekla je u svojoj ispovesti za domaće medije da je prije mjesec dana saznala da njen suprug čeka djete sa Milicom Todorović.

- On mi je saopštio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, sa njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

Јасмина и Милица Тодоровић

Scena

Majka Milice Todorović javno zamolila za pomoć

- Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

(blic)

Podijeli:

Tag :

Milica Todorović dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медији: Не стишава се бура око партнера Милице Тодоровић, спомињу се и снимци

Scena

Mediji: Ne stišava se bura oko partnera Milice Todorović, spominju se i snimci

1 sedm

0
Милица Тодоровић подијелила шалу на свој рачун: ''Љубавница мужа жене оца дјетета''

Scena

Milica Todorović podijelila šalu na svoj račun: ''Ljubavnica muža žene oca djeteta''

1 sedm

2
Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Scena

Milica Todorović se oglasila nakon tužnih vijesti

1 sedm

0
Чије презиме носи дијете Милице Тодоровић?

Scena

Čije prezime nosi dijete Milice Todorović?

1 sedm

0

Više iz rubrike

Аца Амадеус

Scena

Kćerka Ace Amadeusa iznijela niz stravičnih tvrdnji o ocu

14 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Kum Milice Todorović progovorio o njenom oženjenom partneru: Evo kako se odnosi prema sinu

14 h

0
Хитно хоспитализован Слоба Васић

Scena

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

15 h

0
Глумац Момчило Оташевић

Scena

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Hrvati otkrili koliko novca troše na naručivanje hrane: Cifre obaraju s nogu

11

51

Aerodrom Banjaluka: Taksista više puta upozoren, naplaćena posebna jednokratna nadoknada

11

42

Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

11

30

Kristijano Ronaldo postao vlasnik španskog kluba?

11

29

Akcija "Armagedon": Hapšenja zbog dijeljenja snimaka djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner