Milica Todorović zaintrigirala novom objavom nakon skandala zbog veze sa oženjenim

Milica Todorović nedavno se porodila i na svijet donijela sina Bogdana, a o njenom ljubavnom životu od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

Pjevačica se rijetko oglašava na društvenim mrežama, a sada je podijelila objavu koja je oduševila mnoge.

Naime, Milica Todorović ponovo je privukla veliku pažnju svojih pratilaca najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Pjevačica je na svom Instagram profilu iznenadila fanove kada je podijelila objavu na kojoj su dvije vjeverice koje se ljube, a uz nju je dodala i emotikon plavog srca.

Ovaj simpatičan, ali i pomalo misteriozan potez odmah je podgrejao maštu javnosti. Mnogi smatraju da je ovo plavo srce posvećeno njenom partneru koji je oženjen sa kojim je nedavno dobila sina i zbog kog se nakon porođaja našla u centru skandala.

Oženjeni partner Milice Todorović: "Miševi tuđe živote žive"

Partner pjevačice se ne eksponira javno, ali je sa svojim kontaktima na storiju podijelio citat za koji mnogi misle da se odnosi upravo na njegovu životnu situaciju.

- Miševi često zbore o lavu. Miševi tuđe živote žive. Al’ su bez daha od svog straha. Lava ne vole, al’ mu se dive - napisao je on i izazvao veliku pažnju, a ovo je ujedno bilo i njegovo prvo oglašavanje.

Lj. M. rekla je u svojoj ispovesti za domaće medije da je prije mjesec dana saznala da njen suprug čeka djete sa Milicom Todorović.

Preslatka slika, baš kao i ona pic.twitter.com/gZMSqIFIZt — Ena Lajl (@enalajl) February 26, 2026

- On mi je saopštio prije mjesec dana da čeka dijete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, sa njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.

