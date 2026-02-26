Kovačević o BHRT-u: Prekinite program 1. marta ili se ugasite i učinite nam uslugu

Prekinite program 1. marta i jednom pokažite da ste servis BiH, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević o BHRT-u.

- A dok čestitate nepostojeće praznike i kao takve obilježavate dane kada je Srbima poručeno da su nepoželjni u BiH, za Republiku Srpsku ste samo jedno veliko ništa. Ugasite se, učinite nam uslugu - napisao je Kovačević na Iksu komentarišući to što je BHRT privremeno prekinuo program jer je pred kolapsom.

Ugasite se, učinite nam uslugu! pic.twitter.com/IkmgVAGz1O — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) February 26, 2026

Podsjećamo, BHRT je u 7:00 sati jutros privremeno prekinuo emitovanje redovnog programa, a za danas je najavljeno vanredno obraćanje uprave ovog emitera.

U toku dana će biti emitovane samo vijesti prema redovnom rasporedu.

Za dva dana ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala BHRT-u da plati dug koji sa kamatama iznosi 22 miliona KM, u suprotnom će uslijediti blokada računa.