Logo
Large banner

Kovačević o BHRT-u: Prekinite program 1. marta ili se ugasite i učinite nam uslugu

Izvor:

ATV

26.02.2026

10:38

Komentari:

1
Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу

Prekinite program 1. marta i jednom pokažite da ste servis BiH, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević o BHRT-u.

- A dok čestitate nepostojeće praznike i kao takve obilježavate dane kada je Srbima poručeno da su nepoželjni u BiH, za Republiku Srpsku ste samo jedno veliko ništa. Ugasite se, učinite nam uslugu - napisao je Kovačević na Iksu komentarišući to što je BHRT privremeno prekinuo program jer je pred kolapsom.

Podsjećamo, BHRT je u 7:00 sati jutros privremeno prekinuo emitovanje redovnog programa, a za danas je najavljeno vanredno obraćanje uprave ovog emitera.

U toku dana će biti emitovane samo vijesti prema redovnom rasporedu.

БХРТ

BiH

Pred kolapsom: BHRT privremeno prekinuo program

Za dva dana ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala BHRT-u da plati dug koji sa kamatama iznosi 22 miliona KM, u suprotnom će uslijediti blokada računa.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Kovačević

BHRT

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

БХРТ привремено прекинуо програм

BiH

Pred kolapsom: BHRT privremeno prekinuo program

4 h

2
Превозници протестују

BiH

BiH na korak do novih blokada graničnih prelaza

16 h

0
Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

BiH

Kristijan Šmit opet postavlja ultimatume

16 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Šmitove intervencije u budžet i izborni proces - derogiranje institucija

20 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Hrvati otkrili koliko novca troše na naručivanje hrane: Cifre obaraju s nogu

11

51

Aerodrom Banjaluka: Taksista više puta upozoren, naplaćena posebna jednokratna nadoknada

11

42

Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

11

30

Kristijano Ronaldo postao vlasnik španskog kluba?

11

29

Akcija "Armagedon": Hapšenja zbog dijeljenja snimaka djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner