Muškarac (36) umro nakon presađivanja kose na klinici u Turskoj!

Britanac Mentor Rama (36) tragično je umro u Istanbulu samo nekoliko sati nakon što se podvrgao estetskim operacijama u jednoj privatnoj klinici.

Mentor je otputovao u Tursku zbog transplantacije kose i stomatoloških intervencija, a nakon povratka u hotelsku sobu osjetio je naglo pogoršanje zdravlja. Hitna pomoć ga je prebacila u bolnicu, ali, nažalost, preminuo je 11. novembra.

Tijelo 36-godišnjaka je prebačeno u Institut za sudsku medicinu u Istanbulu gdje će biti obavljena obdukcija, a turska policija je pokrenula istragu o njegovoj smrti.

Portparol britanskog FCDO-a potvrdio je da je vlada u kontaktu sa lokalnim vlastima i da pruža podršku porodici.

Mentorovo tijelo će nakon obdukcije biti predato porodici.

Turska je postala popularna destinacija za britanske turiste koji traže estetske procedure, ali se u posljednjih nekoliko godina dogodilo više tragičnih slučajeva. Prema podacima britanskog Ministarstva spoljnih poslova, najmanje 28 državljana umrlo je u Turskoj poslije elektivnih medicinskih intervencija od 2019. do marta 2024.

Medicinski turizam u Turskoj, posebno u Istanbulu i Antaliji, privlači strane pacijente zbog "medicinskog turizma", ali stručnjaci upozoravaju na rizike, jer pojedine klinike koriste nekvalitetne proizvode i ne rade u adekvatnim uslovima.

(telegraf)