Tužna vijest za fudbalski svijet: Preminuo Saša Đorđević

Ovu vijest podijelio je na društvenim mrežama nekadašnji superligaš FK Rad.

"S velikom tugom primili smo vijest da nas je, poslije teške bolesti, napustio naš nekadašnji igrač Saša Đorđević, čovjek koji je sa ponosom nosio dres Rada i odigrao više od 60 utakmica za naš klub.

Njegov borbeni duh, posvećenost i ljudskost ostaće zauvijek upamćeni među svima koji su ga poznavali.

Porodici i najbližima upućujemo najiskrenije saučešće", navode iz Rada prenose Novosti.rs.

Pored dresa "građevinara" Đorđević je nosio dres Željezničara, Šaktera, Bunjodkora, a karijeru je završio u Sinđeliću.