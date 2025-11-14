Logo
Tužna vijest za fudbalski svijet: Preminuo Saša Đorđević

14.11.2025

20:49

Тужна вијест за фудбалски свијет: Преминуо Саша Ђорђевић

Fudbalski svijet pogodila je tužna vijest, preminuo je nekadašnji fudbaler Rada Saša Đorđević.

Ovu vijest podijelio je na društvenim mrežama nekadašnji superligaš FK Rad.

"S velikom tugom primili smo vijest da nas je, poslije teške bolesti, napustio naš nekadašnji igrač Saša Đorđević, čovjek koji je sa ponosom nosio dres Rada i odigrao više od 60 utakmica za naš klub.

Njegov borbeni duh, posvećenost i ljudskost ostaće zauvijek upamćeni među svima koji su ga poznavali.

Porodici i najbližima upućujemo najiskrenije saučešće", navode iz Rada prenose Novosti.rs.

Pored dresa "građevinara" Đorđević je nosio dres Željezničara, Šaktera, Bunjodkora, a karijeru je završio u Sinđeliću.

