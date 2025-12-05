Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

Ministarstvo rata Sjedinjenih Američkih Država objavilo je novi snimak na kojem se može vidjeti još jedno potapanje broda na području Kariba, a koji je navodno prevozio narkotike prema području Sjedinjenih Američkih Država.

Snimak je prvobitno zabilježila Južna komanda vojske SAD-a koja djeluje na ovom području te su naveli kako je napad izvršen po naređenju ministra rata Pita Hegseta.

"Dana 4. decembra, po nalogu Pita Hegseta, Zajednička operativna grupa izvela je smrtonosni kinetički napad na plovilo u međunarodnim vodama kojim upravlja označena teroristička organizacija. Obavještajne službe su potvrdile da je plovilo prevozilo ilegalne narkotike i da se nalazilo u tranzitu poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku. Četiri narkoterorista na plovilu su ubijena", saopštili su.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Potapanje broda komentarisao je i Hegset koji se na društvenoj mreži X osvrnuo na komentar američkog konzervativca i portparola organizacije Turning Point Endru Kolveta koji je rekao kako svaki napad na Pita Hegseta koji dolazi iz pravca Demokratske stranke u njemu budi još veću želju za potapanjem još jednog broda koji prevozi narkotike iz pravca Venecuele u SAD.

"Tvoja želja je naša zapovijest Endru. Upravo smo potopili još jedan brod s narkoticima", poručio mu je ministar rata SAD-a.