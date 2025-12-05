Logo
Large banner

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

Izvor:

Agencije

05.12.2025

07:09

Komentari:

0
Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди
Foto: Printscreen / X / U.S. Southern Command

Ministarstvo rata Sjedinjenih Američkih Država objavilo je novi snimak na kojem se može vidjeti još jedno potapanje broda na području Kariba, a koji je navodno prevozio narkotike prema području Sjedinjenih Američkih Država.

Snimak je prvobitno zabilježila Južna komanda vojske SAD-a koja djeluje na ovom području te su naveli kako je napad izvršen po naređenju ministra rata Pita Hegseta.

"Dana 4. decembra, po nalogu Pita Hegseta, Zajednička operativna grupa izvela je smrtonosni kinetički napad na plovilo u međunarodnim vodama kojim upravlja označena teroristička organizacija. Obavještajne službe su potvrdile da je plovilo prevozilo ilegalne narkotike i da se nalazilo u tranzitu poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku. Četiri narkoterorista na plovilu su ubijena", saopštili su.

Potapanje broda komentarisao je i Hegset koji se na društvenoj mreži X osvrnuo na komentar američkog konzervativca i portparola organizacije Turning Point Endru Kolveta koji je rekao kako svaki napad na Pita Hegseta koji dolazi iz pravca Demokratske stranke u njemu budi još veću želju za potapanjem još jednog broda koji prevozi narkotike iz pravca Venecuele u SAD.

"Tvoja želja je naša zapovijest Endru. Upravo smo potopili još jedan brod s narkoticima", poručio mu je ministar rata SAD-a.

Podijeli:

Tagovi:

Pit Hegset

SAD

narkotici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Срушио се амерички борбени авион: Снимљен тренутак пада

Svijet

Srušio se američki borbeni avion: Snimljen trenutak pada

23 h

0
СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

Republika Srpska

SDS zatražio od Amerikanaca uklanjanje sa crne liste

1 d

4
Амерички документ из 1980. открио како се Миле Китић стварно зове

Scena

Američki dokument iz 1980. otkrio kako se Mile Kitić stvarno zove

3 d

0
Америчка војска

Svijet

Američka vojska eliminisala dva člana ''Al Kaide''

4 d

0

Više iz rubrike

Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

Svijet

Moćna poruka Vladimira Putina: Sve je konačno, osim...

1 h

0
Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

Svijet

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

8 h

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Svijet

Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

9 h

0
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

Svijet

Ruski PVO oborio 30 dronova iznad Kurske oblasti

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

19

Danas sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske

07

12

Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

07

09

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

06

55

ATV jutro, 05.12.2025.

06

15

Za ova četiri znaka naredna godina će biti najbolja u životu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner