Ljekari u šoku, rodilo se "čudo od djeteta"

25.12.2025

19:52

Komentari:

0
Mali Amerikanac iznenadio je ljekare u Los Anđelesu i postao doslovno „čudo od djeteta“, kada se, težak 3,6 kilograma i zdrav, rodio u bolnici Sedars-Sinaj iz vanmaterične trudnoće koju je iznijela 41-godišnja majka.

Suz Lopez, medicinska sestra koja živi u kalifornijskom Bejkersfildu, nije znala da je trudna drugi put sve do malo prije porođaja u terminu. Onda je saznala da u njoj već mjesecima raste maleni Rju, prenosi Jutarnji.hr.

“To je ludo“, objašnjava šanse njegovog rođenja direktor porodilišta u Sedars-Sinaju Džon Ozimek. Naime, samo jedna od 30.000 trudnoća dogodi se u abdomenu. Šansa da beba koja tu započne svoj životni put dočeka termin u stomaku gotovo je beznačajna – manja od jedne na milion. O ovom slučaju pisaće za medicinske časopise ljekari koji su pomogli na stigne na svijet, navodi agencija Asosijeted pres.

Beba je u tajnosti rasla skrivena jajnom cistom veličine košarkaške lopte, što je ekstremno opasna situacija za majku i dijete. Kada je Suzin stomak počeo da raste ranije ove godine, mislila je da joj se jednostavno povećava njena stara cista na jajniku. Veliku masu u stomaku ljekari su pratili još od njenih dvadesetih godina, nakon što joj je uklonjen desni jajnik i još jedna cista. Ova druga, na lijevoj strani, ostavljena je na posmatranje, a u međuvremenu je dostigla deset kilograma.

Uobičajenih simptoma trudnoće nije bilo.

Suz nije osjetila ni pomjeranje ploda. Nije imala menstruaciju, ali to nije smatrala alarmantnim jer joj je ciklus tokom života bio neredovan i ponekad nije imala menstruaciju godinama. Sa suprugom Endruom vodila je normalan život. Putovali su. Ali, kako su jačali bol i pritisak u abdomenu, Lopez je shvatila da mora na operaciju kako bi izvadila i drugu cistu. Za to je prvo trebalo uraditi CT, a za CT je preventivno morala uraditi test na trudnoću kako bi se mogla izložiti zračenju. Test je, na njeno iznenađenje, bio – pozitivan.

Suprug i ona vijest su dočekali suzama radosnicama. Kako se loše osjećala, završila je u bolnici i tamo je utvrđen visok krvni pritisak. Drugi testovi potvrdili su da je materica prazna te da je dijete, koje se ugnijezdilo blizu jetre, blizu termina. Ljekari su utvrdili da plod nije implantiran ni u jedan organ. „Djelovalo je kao da je implantirano na bočnoj strani karlice, što je takođe vrlo opasno, ali lakše nego slučaj implantacije u jetru“, rekao je Džon Ozimek.

Osim ovog kalifornijskog, u medicinskom časopisu iz 2023. opisan je slučaj iz Etiopije kada su majka i dijete preživjeli. Međutim, fetalna smrtnost u takvim slučajevima zapravo je i do 90 odsto, a urođene mane bilježe se u jednom od pet preživjelih slučajeva.

Ipak, beba iz Kalifornije, čini se, prkosi svim predviđanjima. Rođen je ljetos, 18. avgusta. Majka je bila pod punom anestezijom, a istovremeno s porodom uklonjena joj je i druga cista.

I majka i dijete dobro su se oporavili. Rju je kod kuće, a njegovi roditelji kažu da se dobro slaže sa svojom osamnaestogodišnjom sestrom Kajlom.

Ime Rju dobio je po igraču bejzbola i liku iz serijala video-igara Strit fajter. Zdrav je, napreduje.

Komentari (0)
