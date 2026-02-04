Stravično: Tri sestre skočile u smrt jer su im roditelji oduzeli telefon?

Stravična tragedija dogodila se oko 2.15 časova ujutru u srijedu u Gazijabadu, u indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš. Tri djevojčice skočile su sa balkona svog stana na devetom spratu nakon što su im roditelji oduzeli mobilne telefone, prenio je Dejli mejl.

Sestre Pakhi (12), Prači (14) i Višika (16) bile su uznemirene jer im je otac oduzeo telefone. U ranim jutarnjim časovima 4. februara, sestre su se okupile na balkonu i zaključale vrata prije nego što su, jedna po jedna, skočile u smrt.

Lokalni izvještaji tvrde da su njihovi vrisci bili dovoljno glasni da probude roditelje, komšije i obezbjeđenje u stambenom kompleksu porodice. Međutim, kada su roditelji uspjeli da razbiju vrata, bilo je prekasno.

„Kada smo stigli na mjesto događaja, potvrdili smo da su tri djevojčice, kćerke Četana Kumara, preminule nakon što su skočile sa zgrade“, rekao je Atul Kumar Singh, pomoćnik komesara policije.

"Majka plače, šokirane komšije posmatrale scenu"

Televizijski izvještaji u Indiji prikazali su tijela mladih djevojčica na zemlji ispred zgrade, dok je njihova majka plakala, a šokirane komšije posmatrale scenu. Kasnije je objavljeno da su dvije sestre možda slučajno pale dok su pokušavale da zadrže treću sestru.

Navodno su sestre bile toliko opsjednute korejskom kulturom, uključujući filmove, muziku i TV serije, da su usvojile korejska imena.

„Posljednjih nekoliko dana bio im je uskraćen pristup mobilnom telefonu, što se čini da je na njih uticalo“, rekao je zamjenik komesara policije Nimiš Patel.

Oproštajna poruka

Policija je takođe pronašla oproštajnu poruku od osam stranica, napisanu u džepnom dnevniku. Njihov slomljeni otac, Četan Kumar, opisao je šta je pročitao.

„Rekle su: ‘Tata, izvini, Koreja je naš život, Koreja je naša najveća ljubav, šta god da kažeš, ne možemo je se odreći. Zato se ubijamo’“, rekao je Kumar.

„Ovo ne bi trebalo da se desi nijednom roditelju ili djetetu“, dodao je.

U poruci je takođe pisalo: „Pokušao si da nas distanciraš od Korejaca, ali sada znaš koliko volimo Korejce.“

Snimci iz njihovog doma otkrili su natpise na zidu u djevojačkoj sobi, uključujući: „Veoma sam, veoma usamljena“ i „čine me slomljenom“.

Navodno je njihova zavisnost od telefona počela tokom pandemije kovida-19 i postala je toliko jaka da su prije dvije godine odlučile da napuste školu.

Jedan od komšija, Arun Sing, tvrdi da je bio svjedok incidenta i rekao je za NDTV da je, dok je išao na spavanje, vidio nekoga kako sjedi na balkonu, spreman da skoči.

„Nisam mogao da shvatim da li je to muškarac ili žena jer sam stajao na udaljenosti. Pozvao sam suprugu i rekao da neko pokušava da skoči i da treba nešto da preduzmemo“, rekao je za indijski novinski sajt.

Prema Singovim riječima, zatim se pojavila još jedna djevojka, pokušavajući da povuče osobu koja je sjedila na ogradi, i uspjela je u svom pokušaju. Ali samo nekoliko minuta kasnije, osoba se ponovo popela na ivicu.

„Djevojčica je došla i čvrsto zagrlila osobu koja je sjedila na ogradi. Prije nego što sam mogao da uzmem telefon i pozovem nekoga da spriječi da skoči, sve tri osobe su pale sa balkona. Jedna od njih je izgledala odlučno da skoči, dok su druge dvije pokušavale da je spasu, ali su sve tri pale glavom naprijed“, rekao je Sing.