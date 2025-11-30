Logo
Large banner

Američka vojska eliminisala dva člana ''Al Kaide''

Izvor:

SRNA

30.11.2025

11:50

Komentari:

0
Америчка војска
Foto: George Pak/Pexels

Američka vojska je u Jemenu eliminisala dva člana terorističke organizacije "Al kaida" koristeći dron, javio je saudijski televizijski kanal "El hadat".

Prema izvorima ovog emitera, SAD su sinoć izvršile napad dronom na motocikl na kojem su bili komandant "Al kaide" Munid el Ahdal i njegov pratilac.

Доналд Трамп

Svijet

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

U izvještaju je navedno da je El Ahdal bio ključni komandant "Al kaide" u ovoj zemlji.

Grupa "Al kaida" na Arabijskom poluostrvu, koju su SAD ranije smatrale najopasnijim ogrankom terorističke organizacije, učvrstila se u Jemenu tokom više od decenije sukoba između vladinih snaga i Huti pobunjenika.

Podijeli:

Tagovi:

Al kaida

američka vojska

terorizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Џихадисти опкољавају главни град: Горива нема, школе затворене

Svijet

Džihadisti opkoljavaju glavni grad: Goriva nema, škole zatvorene

3 sedm

0
Ал Каида позвала на убиство принца Харија

Svijet

Al Kaida pozvala na ubistvo princa Harija

7 mj

0
Убијен вођа Ал Каиде у Сирији

Svijet

Ubijen vođa Al Kaide u Siriji

9 mj

0

Svijet

Sprema se novi teroristički napad? Zatrašujući poziv Al-Kaide i ISIS-a

2 god

0

Više iz rubrike

Меланија Трамп

Svijet

Melanija Tramp najavila da pokreće filmsku produkcijsku kuću

7 h

0
Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

Svijet

Zaharova: Režim u Kijevu ugrožava globalnu bezbjednost

7 h

0
Пронађено још тијела, број жртава у пожару повећан на 146

Svijet

Pronađeno još tijela, broj žrtava u požaru povećan na 146

7 h

0
Војска војници парада

Svijet

Švajcarci glasaju o vojnom roku za žene

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner