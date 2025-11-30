Američka vojska eliminisala dva člana ''Al Kaide''

Američka vojska je u Jemenu eliminisala dva člana terorističke organizacije "Al kaida" koristeći dron, javio je saudijski televizijski kanal "El hadat".

Prema izvorima ovog emitera, SAD su sinoć izvršile napad dronom na motocikl na kojem su bili komandant "Al kaide" Munid el Ahdal i njegov pratilac.

Svijet Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

U izvještaju je navedno da je El Ahdal bio ključni komandant "Al kaide" u ovoj zemlji.

Grupa "Al kaida" na Arabijskom poluostrvu, koju su SAD ranije smatrale najopasnijim ogrankom terorističke organizacije, učvrstila se u Jemenu tokom više od decenije sukoba između vladinih snaga i Huti pobunjenika.