Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

Mladi fudbaler Grafičara Veljko Vukojević oduševio je javnost nakon het-trika koji je postigao protiv Radničkog iz Niša u okviru Kupa Srbije, pa mnogi vjeruju da će već na zimu preći u Crvenu zvezdu.

Popularni "grafosi", koji inače važe za razvojni tim Crvene zvezde, prije dva dana priredili su veliko iznenađenje u drugom po važnosti takmičenju u Srbiji, pošto su razmontirali superligaša niški Radnički sa čak 3:0.

Moglo je da bude mnogo ubjedljivije za tim koji predvodi Marko Neđić, a utakmicu je sa tribina posmatrao i selektor Srbije Veljko Paunović. I imao je šta da vidi!

Blistao je na tom duelu mladi krilni fudbaler Grafičara Veljko Vukojević (19), koji je postigao tri gola i pokazao da važi za jednog od najtalentovanijih fudbalera u klasi 2006. godišta.

Vukojević je inače ponikao u Partizanu, a potom je prešao u Crvenu zvezdu, iz koje je otišao u pančevački Železničar. Nakon jedne sezone u tom klubu, potpisao je za Grafičar, koji ima dvosmernu saradnju sa crveno-bijelima te važi za, narodski rečeno, "filijalu" srpskog šampiona.

Vukojević bi nakon ove partije mogao da "kupi kartu" nazad na "Marakanu", a ovaj momak, koga inače zovu "Runi" po legendarnom Vejnu Runiju, vjerovatno je bio i dodatno motivisan zbog prisustva selektora Srbije na tribinama.

Prema riječima mladog asa, bila je to njegova najbolja utakmica u karijeri.

- Nadam se da je selektor Paunović video kakav fudbal igra Grafičar. Mislim da smo na nivou Superlige, što pokazuje činjenica da smo nakon TSC, eliminisali i Radnički iz Niša. Što se mene tiče - najbolja utakmica u karijeri - izjavio je Vukojević za "Meridian sport".

Crvena zvezda, inače, ima kadrovskih problema na krilnim pozicijama, pa bi popularni "Runi" možda mogao da bude rešenje za nastavak sezone.

(informer)