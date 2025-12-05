Logo
Large banner

Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

Izvor:

Informer

05.12.2025

07:12

Komentari:

0
Звезда већ има прво зимско појачање?
Foto: ATV

Mladi fudbaler Grafičara Veljko Vukojević oduševio je javnost nakon het-trika koji je postigao protiv Radničkog iz Niša u okviru Kupa Srbije, pa mnogi vjeruju da će već na zimu preći u Crvenu zvezdu.

Popularni "grafosi", koji inače važe za razvojni tim Crvene zvezde, prije dva dana priredili su veliko iznenađenje u drugom po važnosti takmičenju u Srbiji, pošto su razmontirali superligaša niški Radnički sa čak 3:0.

Moglo je da bude mnogo ubjedljivije za tim koji predvodi Marko Neđić, a utakmicu je sa tribina posmatrao i selektor Srbije Veljko Paunović. I imao je šta da vidi!

Blistao je na tom duelu mladi krilni fudbaler Grafičara Veljko Vukojević (19), koji je postigao tri gola i pokazao da važi za jednog od najtalentovanijih fudbalera u klasi 2006. godišta.

напад на брод наркотици

Svijet

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

Vukojević je inače ponikao u Partizanu, a potom je prešao u Crvenu zvezdu, iz koje je otišao u pančevački Železničar. Nakon jedne sezone u tom klubu, potpisao je za Grafičar, koji ima dvosmernu saradnju sa crveno-bijelima te važi za, narodski rečeno, "filijalu" srpskog šampiona.

Vukojević bi nakon ove partije mogao da "kupi kartu" nazad na "Marakanu", a ovaj momak, koga inače zovu "Runi" po legendarnom Vejnu Runiju, vjerovatno je bio i dodatno motivisan zbog prisustva selektora Srbije na tribinama.

Prema riječima mladog asa, bila je to njegova najbolja utakmica u karijeri.

- Nadam se da je selektor Paunović video kakav fudbal igra Grafičar. Mislim da smo na nivou Superlige, što pokazuje činjenica da smo nakon TSC, eliminisali i Radnički iz Niša. Što se mene tiče - najbolja utakmica u karijeri - izjavio je Vukojević za "Meridian sport".

Crvena zvezda, inače, ima kadrovskih problema na krilnim pozicijama, pa bi popularni "Runi" možda mogao da bude rešenje za nastavak sezone.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

fudbal

FK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

Zanimljivosti

Za ova četiri znaka naredna godina će biti najbolja u životu

1 h

0
Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

Svijet

Moćna poruka Vladimira Putina: Sve je konačno, osim...

1 h

0
Ед Бамбас

Zanimljivosti

Ratni veteran izgubio penziju i morao da radi: Onda se desio milionski obrt

1 h

0
Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

Društvo

Situacija je neizvjesna: Velika prognoza za cijelu zimu

2 h

0

Više iz rubrike

Новогодишњи турнир у Козарској Дубици

Fudbal

Novogodišnji turnir u malom fudbalu počinje 10. decembra

12 h

0
Пауновић и званично селектор "орлова"

Fudbal

Paunović i zvanično selektor "orlova"

19 h

0
Вања Милинковић Савић чека званичну потврду да је ушао у историју фудбала

Fudbal

Vanja Milinković Savić čeka zvaničnu potvrdu da je ušao u istoriju fudbala

23 h

0
''Протјеривање'' Немање Радоњића из Звезде добило епилог

Fudbal

''Protjerivanje'' Nemanje Radonjića iz Zvezde dobilo epilog

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

19

Danas sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske

07

12

Zvezda već ima prvo zimsko pojačanje?

07

09

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

06

55

ATV jutro, 05.12.2025.

06

15

Za ova četiri znaka naredna godina će biti najbolja u životu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner