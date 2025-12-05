Logo
Large banner

Poplavljeni putevi, zatvorene škole: Oluja izazvala haos

Izvor:

Agencije

05.12.2025

07:40

Komentari:

0
Поплављени путеви, затворене школе: Олуја изазвала хаос
Foto: Youtube / Printscreen / Pulse TV

Oluja Bajron, koja je pogodila Grčku, izazvala je zatvaranje velikog broja škola, poplave drumova i zatvaranje auto-puta Atina-Korint.

Rano jutros, nacionalni auto-put Atina-Korint bio je zatvoren u jednom svom dijelu zbog klizišta i nagomilane vode, prenio je Katimerini.

Obilne padavine dovele su i do poplava drugih puteva, dok je u nekoliko oblasti palo drveće.

U zoru je putem broja 112 poslata poruka stanovnicima Megare i Mandre da se presele iz podruma i prizemlja zgrada na više spratove zbog razvoja poplava.

Kako je navedeno, u stanju pripravnosti su vatrogasna služba, oružane i bezbjednosne snage, šumska služba i Mehanizam civilne zaštite regiona.

Nadležne službe Ministarstava zdravlja, infrastrukture i saobraćaja, životne sredine i energetike, rada i socijalnog osiguranja, kulture, kao i ruralnog razvoja i hrane takođe su stavljene u stanje pojačane pripravnosti.

Zbog oluje Bajron koja je pogodila istočne i južne dijelove Grčke, sve škole u regionu Atika, kao i na ostrvu Rodos, danas neće raditi, saopštili su grčki zvaničnici.

"Bezbjednost naše djece je prioritet o kojem se ne može pregovarati. Odlučujemo na osnovu naučnih podataka i ne rizikujemo", rekao je regionalni guverner Atike Nikos Hardalijas.

On je dodao da je odluka o zatvaranju svih javnih i privatnih, osnovnih i srednjih škola donijeta nakon konsultacija sa civilnom zaštitom i Ministarstvom prosvjete.

Podijeli:

Tagovi:

Grčka

Poplave

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Поплаве у Грчкој

Svijet

Velike poplave u Grčkoj, bujica nosi sve pred sobom

15 h

0
У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току

Svijet

U poplavama u Indoneziji, Šri Lanki, Tajlandu i Maleziji 1.400 mrtvih, akcija spasavanja u toku

1 d

0
Број погинулих у Индонезији порастао на 631

Svijet

Broj poginulih u Indoneziji porastao na 631

3 d

0
Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

Svijet

Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

4 d

0

Više iz rubrike

Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

Svijet

Amerikanci objavili snimak novog razaranja broda: Uništen u roku od nekoliko sekundi

3 h

0
Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

Svijet

Moćna poruka Vladimira Putina: Sve je konačno, osim...

4 h

0
Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

Svijet

Doživotna robija zbog obaranja "Iljušina" 2024. godine

11 h

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Svijet

Jezivi detalji ubistva: Petar zakopao Stefanino tijelo, pa ga iskopao i premjestio

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

31

Mesi pod znakom pitanja za Svjetsko prvenstvo?

10

25

UKC Srpske: Uspješno izveden složen zahvat uklanjanja tumora natkoljenice

10

25

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

10

22

Poznati trgovački lanac proglasio stečaj: Preko 200 radnika ostaje bez posla

10

19

Bitno: Zaštita domaće proizvodnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner