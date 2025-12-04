Velike poplave u Grčkoj, bujica nosi sve pred sobom

Veći dio Grčke našao se na udaru veoma obilnih padavina. Jaka kiša praćena je i pljuskovima sa grmljavinom. Na mnogim lokacijama ima i oluja.

Najkritičnija situacija je u oblasti Egejskog mora, gdje je već došlo do velikih poplava.

Bujice su nosile sve pred sobom, a sa automobilma su se poigravale poput igračaka.

Ono što posebno zabranjiva je to što sutra slijedi formiranje novog ciklona, koji će tek donijeti nezapamćene kiše i snažne oluje sa grmljavinom.

Najobilnije padavine očekuju se u oblasti Egejskog mora i na sjeveru Grčke. Očekuje se da padne novih 100 do 200 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i do 300 i više, što su količine koje u prosjeku padnu i za pola godine.

Ovim predjelima prijetiće nove poplave i bujice, zbog čega postoji i potencijalna opasnost od velike materijalne štete, a oluje i padavine biće potencijalno opasne i po ljudske živote.

Obilne padavine i jake oluje očekuju se i na širem području Soluna, uz opasost od poplava i bujica.

Veoma loše vrijeme potrajaće sve do kraja sedmice, a na višim planinama padaće snijeg.

Olujna nevremena i obilne padavine proširiće se i na zapad i jug Turske, a jednim dijelom veoma obilne kiše zahvatiće i jug i jugoistok Makedonije i jugozapad Bugarske.

U prethodnom periodu Grčka se već više puta našla na udaru snažnih padavina i oluja. U sjeverozapadnim i zapadnim predjelima Grčke tokom novembra palo je preko nevjerovtnih 1000 litara kiše po kvadratnom metru.