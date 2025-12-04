Logo
Vulić: Izborna pobjeda se zaslužuje, ne otima se

SRNA

04.12.2025

18:49

4
Вулић: Изборна побједа се заслужује, не отима се

Pobjeda na izborima se zaslužuje, a ne otima se, rekla šef Kluba poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, nakon što je i ponovljeno brojanje glasačkih listića u Doboju pokazalo da je kandidadt SNSD-a Siniša Karan imao više glasova od SDS-ovog kandidata Branka Blanuše.

Vulićeva je rekla da Centralnoj izbornoj komisiji BiH "džaba i mašinerija i mediji" i da je jadno maltretiranje koje ta institucija sprovodi ponavljajući brojanje bez potrebe.

Сњежана Плавшић Ђуровић

Društvo

Samohranoj majci iz Laktaša potrebna pomoć

- U Doboju su Karanu oduzeli 136 glasova, Blanuši dodali 88 - rekla je Vulićeva za Srnu.

Vulićeva je poručila da sljedeće godine treba ponovo prebrojati i glasove u Tesliću, Istočnoj Ilidži, Loparama, Bijeljini...

Посао

Zanimljivosti

Ove znakove očekuje povišica ili unapređenje u decembru

- Neka i Vanja Bjelica Prutina prebroji svoje "štićenike". A kako neko reče - i da javno na spornim biračkim mjestima glasate za Blanušu, opet bi Karan pobijedio - zaključila je Vulićeva.

Sanja Vulić

