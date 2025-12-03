U poplavama u Indoneziji, Šri Lanki, Tajlandu i Maleziji 1.400 mrtvih, akcija spasavanja u toku

Najmanje 1.400 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima u Indoneziji, Šri Lanki, Tajlandu i Maleziji tokom posljednjih nedjelju dana, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za oko 1.000 nestalih.

U Indoneziji su zabilježena 753 smrtna slučaja, a 465 na Šri Lanki, gdje zvaničnici upozoravaju da bi konačni bilans mogao da bude veći.

Vlasti su potvrdile da je poginulo najmanje 185 ljudi u Tajlandu i tri u Maleziji.

Spasilački timovi i od jutros nastoje da stignu do izolovanih zajednica, gdje se više od 1.000 ljudi vodi kao nestalo.

Brojna sela su zatrpana blatom i ruševinama, a lokalno stanovništvo je ostalo bez struje i telekomunikacija, prenose Agencije.