Logo
Large banner

U poplavama u Indoneziji, Šri Lanki, Tajlandu i Maleziji 1.400 mrtvih, akcija spasavanja u toku

Izvor:

Agencije

03.12.2025

13:09

Komentari:

0
У поплавама у Индонезији, Шри Ланки, Тајланду и Малезији 1.400 мртвих, акција спасавања у току
Foto: Tanjug/AP

Najmanje 1.400 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima u Indoneziji, Šri Lanki, Tajlandu i Maleziji tokom posljednjih nedjelju dana, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za oko 1.000 nestalih.

U Indoneziji su zabilježena 753 smrtna slučaja, a 465 na Šri Lanki, gdje zvaničnici upozoravaju da bi konačni bilans mogao da bude veći.

Индонезија поплаве

Svijet

Broj poginulih u Indoneziji porastao na 631

Vlasti su potvrdile da je poginulo najmanje 185 ljudi u Tajlandu i tri u Maleziji.

Spasilački timovi i od jutros nastoje da stignu do izolovanih zajednica, gdje se više od 1.000 ljudi vodi kao nestalo.

Brojna sela su zatrpana blatom i ruševinama, a lokalno stanovništvo je ostalo bez struje i telekomunikacija, prenose Agencije.

Podijeli:

Tagovi:

Poplave

Indonezija

Tajland

Šri Lanka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рекордне поплаве у Индонезији: 440 мртвих, преко 400 несталих

Svijet

Rekordne poplave u Indoneziji: 440 mrtvih, preko 400 nestalih

2 d

0
Клизишта у Вијетнаму

Svijet

Klizišta i poplave odnijele više od 600 žrtava

3 d

0
Погођени су: Више од од 600 погинулих, стравични снимци

Svijet

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

3 d

0
Пронађене 153 жртве поплава и клизишта

Svijet

Pronađene 153 žrtve poplava i klizišta

4 d

0

Više iz rubrike

Захарова: Лондон покушава да натјера друге да украду руска средства

Svijet

Zaharova: London pokušava da natjera druge da ukradu ruska sredstva

3 h

0
Макрон допутовао у Кину

Svijet

Makron doputovao u Kinu

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

5 h

0
Огласио се Кремљ: То није тачно!

Svijet

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

02

Vic dana: Zaboravni Mujo

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner