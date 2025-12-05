Logo
Ratni veteran izgubio penziju i morao da radi: Onda se desio milionski obrt

ATV

05.12.2025

05:40

Ед Бамбас
Foto: Instagram

Sin vojnog veterana američke vojske Eda Bambasa izjavio je da će njegov otac konačno moći da ode u penziju i uživa u životu nakon što je njegova potresna priča dirnula veliki broj ljudi.

Naime, Majkl Bambas dobiće oko 1,5 miliona dolara - životno važan iznos koji će mu u petak biti uručen na ceremoniji na njegovom radnom mjestu.

Majkl Bambas rekao je da je njegov 88-godišnji otac, koji još uvijek ne zna za ogroman donirani iznos koji stalno raste duboko dirnut i preplavljen velikodušnošću ljudi nakon što je u viralnom videu govorio o svojim finansijskim teškoćama.

"Znam šta će ovo značiti za njega i koliko će mu u potpunosti promeniti život“, rekao je Majkl za "Njujork Post".

"Konačno će moći da uživa u životu, bez brige odakle će stići sljedeći dolar", dodao je.

Ed je osvojio srca ljudi širom svijeta nakon što ga je australijski influenser Semjuel Videnafer upoznao u supermarketu Meijer u Brajtonu. Stariji gospodin bio je primoran da radi puno radno vrijeme kao kasir kako bi preživio, jer je izgubio penziju i suprugu čiji su medicinski troškovi ostavili ozbiljne posljedice po njegove finansije.

Videnafer je na društvenim mrežama podijelio njegovu priču i u ponedjeljak pokrenuo GoFandMI kampanju kako bi mu pomogao da se penzioniše. Do srijede uveče, prikupljeno je više od 1,443 miliona dolara.

"Nevjerovatno je. Obojica smo zapanjeni time koliko je ova priča dotakla ljude širom svijeta. Izgleda da se mnogi emotivno povežu i požele da pomognu. Nevjerovatno je kako ovakve stvari izvuku najbolje iz ljudi".

Ed je Videnaferu, koji promoviše pozitivne vrijednosti, ispričao da je otišao u penziju iz kompanije Dženeral Motors 1999. godine ali je kompanija bankrotirala 2012. i time mu ukinula penziju, navodi se u dirljivom videu objavljenom na Instagramu.

Otac dvoje djece živio je udobno sa suprugom više od 50 godina, sve dok se ona teško nije razboljela dvostruki udarac koji ga je primorao da proda kuću i imovinu samo da bi "nekako pregurao“.

"Najviše me je zaboljelo to što su, kada se moja žena ozbiljno razboljela, zajedno sa penzijom ukinuli i zdravstveno osiguranje, i ostavili mi samo 10.000 dolara od životnog osiguranja“, rekao je Ed, jedva zadržavajući suze.

Nakon što je njegova supruga Džoan preminula prije sedam godina, nije imao izbora nego da se vrati iscrpljujućoj radnoj nedjelji od 40 sati. Na kraju je pronašao posao u lancu supermarketa, 70 kilometara zapadno od Detroita, gdje radi već pet godina.

"Srećan sam što mi je Bog dao tijelo dovoljno snažno da stojim 8 do 8,5 sati dnevno“, rekao je Ed nakon što je Videnaferov video postao viralan.

Fondacija je do sada privukla skoro 50.000 donacija od preko 36.000 ljudi.

"On još uvijek ne shvata šta se dešava“, rekao je Majkl o svom ocu.

"Nema pojma koliko je novca prikupljeno. Kada sazna, biće u potpunom šoku", dodao je.

Majkl je dodao da će u petak uveče na očevom poslu biti održana dirljiva ceremonija na kojoj će Ed dobiti račun sa već uplaćenim nevjerovatnim iznosom.

"Ovo će mu donijeti veliku, veliku utjehu", rekao je Majkl.

