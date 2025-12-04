Sutra stiže nebeski fenomen koji se dešava jednom u 15 godina: Ovim znakovima donosi novac

Čuvena ruska astrološkinja Tamara Globa skreće pažnju na rijedak nebeski fenomen 5. decembra. U pitanju je konjukcija Jupitera i Neptuna u Ribama, koja se dešava jednom na svakih 14 do 15 godina. Uticaj ovog aspekta trajaće nekoliko nedjelja i odrediće tok zimske sezone u astrološkom smislu.

Kako prognozira Tamara Globa, nebeski fenomen će najviše sreće donijeti jednoj grupi horoskopskih znakova:

Rak: strateški proboj u karijeri

Za rođene u znaku Raka, ovo astrološko razdoblje biće šansa za donošenje sudbonosnih profesionalnih odluka.

Planetarno poravnanje olakšaće sklapanje dugoročnih ugovora i pokretanje projekata koji su dugo bili u fazi planiranja. Sposobnost Rakova da osjete raspoloženje svog tima i partnera biće posebno korisna, i zahvaljujući tome moći će da pronađu inovativna rješenja.

Prve dvije nedjelje u decembru biće najpovoljnije za preduzimanje važnih koraka. Dobro je zakazati ključne pregovore, predstaviti nove ideje ili započeti potragu za boljim položajem. Postoji velika vjerovatnoća da prime bonus ili dobiju unosnu ponudu.

Rakovi su 2011, tokom prethodne konjukcije, ojačali svoje pozicije potpisivanjem ugovora koji su definisali njihove karijere.

Škorpija: cvjetaju finansije

Primarni uticaj ove rijetke planetarne konjunkcije biće u materijalnoj sferi. Poslije 5. decembra mogu da očekuju šanse kakve ranije nisu ni zamišljali. Ne radi se o dobitku na lutriji, već o unosim ponudama, uspješnim ulaganjima ili naplati davno zaboravljenog duga.

Škorpioni neka budu posebno pažljivi na sve poslovne prijedloge sredinom decembra. Najperspektivnija područja mogu biti ona vezana za nove tehnologije, bezbjednost informacija i pitanja koja zahtijevaju duboku analizu i odlučnost. Intuicija će se pojačati i to će im pomoći da razlikuju vrijedne projekte od neuspješnih. Vrijedi napomenuti da su se tokom slične planetarne konjunkcije krajem 1990-ih, Škorpije često nalazili u prvom planu novih, rizičnih, ali i vrlo profitabilnih poslovnih poduhvata.

Ribe: trijumf kreativnosti i intuicije

Ribe, u čijem se znaku događa ova snažna konjunkcija, čeka najuzbudljiviji period. Planetarna energija direktno će stimulisati kreativnost i oštar osjećaj za svijet oko sebe. Ovo je idealno vrijeme za završetak dugo planiranih projekata, predstavljanje svog rada javnosti i izlazak iz sjenke. Mnoge Ribe mogu neočekivano da dobiju priznanje ili važnu platformu da iskažu svoje stavove.

Sreća će biti uz njih u svim poduhvatima vezanim uz umjetnost, pomaganje drugima, psihologiju i duhovne prakse.

Važno je da ne skrivaju talente, već da ih hrabro pokažu svijetu. Do sada nepoznati pisci, umjetnici, odnosno muzičari u znaku Riba stvoriće svoja najbolja djela, koja će odjeknuti kod publike. Naredni period povoljan je za rješavanje složenih ličnih problema koji zahtevaju mudrost i sposobnost razumijevanja motiva drugih.

Tamara Globa ima dodatne savjete kako da se što više iskoristi rijetka konjukcija:

Obratite pažnju na znakove pored puta: simbolični sastanci, važna pisma ili neočekivane ideje. Bilježite iznenadne uvide.

Djelujte, ali nemojte žuriti. Energija pogoduje smjelim, ali promišljenim koracima, a ne haotičnim postupcima.

Slušajte svoj unutrašnji glas. Intuicija vodenih znakova može biti posebno tačna tokom djelovanja konjukcije.