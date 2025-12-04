Logo
Vanja Milinković Savić čeka zvaničnu potvrdu da je ušao u istoriju fudbala

Telegraf

Telegraf

04.12.2025

08:08

Srpski golman Vanja Milinković Savić mogao bi da postane rekorder po jačini udarca – njegov penal protiv Kaljarija, prema prvim procjenama, navodno je dostizao brzinu veću od 130 kilometara na čas!

Ako se ova brojka zvanično potvrdi, Vanjin šut bi nadmašio dosadašnji rekord Kloi Keli, čiji je udarac iznosio 111 kilometara na čas.

Informaciju je iznio sportski analitičar Rikardo Trevizani, navodeći da se radi o jednom od najjačih zabilježenih udaraca u istoriji fudbala.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša i snijeg

Iako precizna mjerenja još nisu objavljena, snimak penala već je privukao ogromnu pažnju zbog brutalne sile kojom je izveden.

Čeka se zvanična potvrda brzine, ali ako se procjena od preko 130 km/h pokaže tačnom, Vanja bi se upisao među autore najmoćnijih udaraca ikada zabilježenih u profesionalnom fudbalu.

Inače, njegov Napoli je u sredu veče na penale izbacio Kaljari iz Kupa Italije.

(telegraf)

Vanja Milinković Savić

golman

Srbija

