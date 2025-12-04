Logo
Oprez! U usjecima povećana opasnost od odrona

Izvor:

SRNA

04.12.2025

08:01

Komentari:

0
Опрез! У усјецима повећана опасност од одрона

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća redovno, a vozači se upozoravaju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, te na mjestimično smanjenu vidljivost u kotlinama zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraća se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

U toku je sanacija magistralnog puta od Brčkog do Brezovog Polja. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka, te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

беба

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan-Prijedor jedan, te zbog radova u tunelima Hamšil, Pasjaci, Sokolača, Cera tri, Strogonik, Grabovica i Oštri vrh na dionici magistralnog puta Brodar-Višegrad, u tunelu Trgovišta na magistralnom putu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo jedan/ i u tunelu Kotva dva na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko- izmijenjen je režim saobraćaja.

Снијег, пут

Svijet

Snijeg paralisao drumski i vazdušni saobraćaj u Japanu

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraća se usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta. Na ovim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

U FBiH zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Binježevo-Hadžići saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce u neposrednoj blizini.

Zbog zamjene rasvjete, za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje, zbog odrona, putnička vozila nosivosti do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Посна торта без печења, спремна за свега пар минута

Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

Беба дијете

Љекар осуђен на 30 мјесеци затвора због илегалног давања кетамина Метјуу Перију

У Српској рођене 23 бебе

Данас Ваведење Пресвете Богородице: Ево шта никако не би требали да радите

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

Занимљива дешавања на тржишту оператера у БиХ: Све више прелаза

