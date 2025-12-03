Logo
Borac se vratio na prvo mjesto - pao Radnik

ATV

03.12.2025

18:06

Радник - Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri Borca savladali su Radnik u Bijeljini i tako se vratili poslije nekoliko sati na prvo mjesto šampionata BiH.

Samo dva i po sata Zrinjski je privremeno preuzeo lidersku poziciju Premijer lige BiH, da bi se Banjalučani novom pobjedom vratili na prvo mjesto.

Tim Vinka Marinovića zabilježio je dvanaesti trijumf u sezoni, a junak ekipe iz Platonove bio je Luka Juričić.

Najbolji strijelac prvenstva Bosne i Hercegovine, pogodio je mrežu Trake u osmom minutu. Bio je to trinaesti gol sezone za napadača Borca.

On je ubjedljivo na prvoj poziciji liste strijelaca, jer prvi pratioici Bilbija i Vuković imaju po šest golova.

Borac je sada prvi na tabeli sa 37 bodova, jednim više od drugoplasiranog Zrinjskog.

Radnik je sedmi i ima 17 bodova.

