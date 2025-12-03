Zvezda sklopila tajni dogovor sa igračem? Napušta "Marakanu" u januaru

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik (27) navodno je prilikom produžetka ugovora sa srpskim prvakom dobio i određene garancije da mu klub tokom zime neće stajati na putu ukoliko se otvori prilika za inostrani transfer.

Krajem oktobra slovenački reprezentativac je, podsjetimo, bio je na pragu prelaska u turski Trabzonspor za pet miliona evra, ali je posao propao u posljednjem trenutku.

Nakon toga, potpisao je novi ugovor sa crveno-bijelima do 2028. godine, dobio bolje finansijske uslove, a prilikom dogovora uspostavljen je i usmeni sporazum da će mu klub omogućiti lakši izlazak u januaru, prenosi „Meridian sport“.

"Mogu samo da kažem da je transfer bio gotov 99 odsto i da sam maltene već bio na putu za Tursku. Ali takav je fudbal. Ne znam zbog čega je sve propalo – možda je odluka doneta u Crvenoj zvezdi, a možda je problem nastao i na drugoj strani. U svakom slučaju, sada je to iza mene", rekao je Elšnik slovenačkim medijima nakon neuspjelog prelaska u Trabzonspor.

Međutim, sve ukazuje na to da se Trabzonspor nije povukao iz trke za potpis energičnog veziste. Bordo-plavi planiraju da angažuju Elšnika tokom januarskog prelaznog roka, a spekuliše se da je i dalje na stolu ista ponuda od pet miliona evra.

Timi je u redove Crvene zvezde stigao ljeta 2024. iz ljubljanske Olimpije za obeštećenje od 1,7 miliona evra. Ranije je bio član engleskog Derbija od 2016. do 2019. godine, ali za klub nije upisao nijedan zvaničan nastup, budući da je sve te sezone proveo na pozajmicama.