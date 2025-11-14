Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Jedna osoba je poginula kada se srušio helikopter u italijanskoj provinciji Mantova, u području gdje je bila gusta magla.

Italijanska novinska agencija Ansa javila je da je poginuo pilot star 56 godina.

Na mjestu nesreće, između mjesta Kazalromano i Izola Dovareze u provinciji Kremona, pored medicinskih ekipa, stigli su i vatrogasci iz komandnog centra Mantova, koji su angažovani na obezbjeđivanju i tehničkim provjerama terena.

Prema prvim informacijama, gusta magla mogla bi biti uzrok nesreće, navodi "Juronjuz".