Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Izvor:

SRNA

14.11.2025

22:20

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови
Foto: cottonbro studio/Pexels

Jedna osoba je poginula kada se srušio helikopter u italijanskoj provinciji Mantova, u području gdje je bila gusta magla.

Italijanska novinska agencija Ansa javila je da je poginuo pilot star 56 godina.

Na mjestu nesreće, između mjesta Kazalromano i Izola Dovareze u provinciji Kremona, pored medicinskih ekipa, stigli su i vatrogasci iz komandnog centra Mantova, koji su angažovani na obezbjeđivanju i tehničkim provjerama terena.

obradovic

Košarka

Bolan poraz Partizana u Francuskoj

Prema prvim informacijama, gusta magla mogla bi biti uzrok nesreće, navodi "Juronjuz".

Oko 20 lica uhapšeno ispred migracionog centra u Čikagu

Da li znate šta je "zimsko smirenje"?

Ministarstva u Savjetu ministara kojima rukovodi kadar SNSD intenziviraju saradnju sa Rusijom

Jeziv zločin: Uhapšen osumnjičeni za dvostruko ubistvo

Oko 20 lica uhapšeno ispred migracionog centra u Čikagu

Muškarac (36) umro nakon presađivanja kose na klinici u Turskoj!

Fico: Nikad neću pristati da se Kijevu da zajam od 140 milijardi evra

Kralj Čarls proslavio 77. rođendan

