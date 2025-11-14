Logo
Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

Izvor:

SRNA

14.11.2025

22:59

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

Treći komitet Generalne skupštine UN usvoji je, na prijedlog Rusije, rezoluciju kojom se osuđuju incidenti koji uključuju glorifikaciju nacizma i poziva na mjere za sprečavanje revizije istorije, uključujući ishod Drugog svjetskog rata.

TASS javlja da je za dokument glasalo 114 zemalja, 52 protiv, dok je 12 bilo suzdržano.

Protiv rezolucije glasale su Mađarska, Kanada, Slovačka, SAD, Ukrajina i Japan, dok su među pristalicama Azerbejdžan, Alžir, Jermenija, Bjelorusija, Brazil, Izrael, Kina, Kuba i Srbija.

U dokumentu se pozdravljaju napori za očuvanje istorijske istine i poziva na mjere za sprečavanje poricanja zločina protiv čovječnosti i revizije istorije, uključujući ishod Drugog svjetskog rata.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

Rezolucija oštro osuđuje upotrebu obrazovnih materijala i retorike koji promovišu rasizam, diskriminaciju, mržnju i nasilje na osnovu etničke pripadnosti, rase, religije ili uvjerenja

Naziv rezolucije je "Borba protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i druge prakske koja doprinosi podsticanju savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije".

