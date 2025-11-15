Logo
Tri svakodnevna predmeta iz kuhinje koja ne biste smjeli prati u mašini za suđe

Машина за прање суђа
Foto: cottonbro studio/Pexels

Određeni kuhinjski pribor i suđe mogli bi puknuti ili čak biti leglo bakterija nakon što su bili u mašini za pranje suđa.

S tim u vezi, ljudi koji posjeduju mašine za pranje suđa upozoreni su da u ove uređaje ne stavljaju tri vrste kuhinjskog pribora, a to su: plastika, nehrđajući čelik i drvo.

Stručnjaci za kućne aparate u Hisenseu UK otkrili su da bi pribor izrađen od ovih materijala mogao pretrpjeti oštećenja tokom ciklusa pranja ili potencijalno postati leglo bakterija koje se prenose s drugih očišćenih predmeta.

"Mašine za pranje suđa izvrsne su za uštedu vremena i osiguravanje higijenskih rezultata, ali ne možete sve prati u njoj. Plastične posude, drveni pribor i predmete s metalnim rubom posebno treba uvijek prati ručno ako želite da ostanu sigurni, funkcionalni i dugotrajn", navodi Kloe Blancfeld, voditeljka marketinga proizvoda u Hisenseu.

Stručnjaci su otkrili da ovi materijali jednostavno ne mogu izdržati intenzivnu toplinu, agresivne deterdžente i snažne mlazove vode koji mašine za suđe čine među najtraženijim kuhinjskim aparatima.

"Iako je primamljivo staviti sve u mašinu, malo dodatnog truda kod sudopera može vam uštedjeti novac i dugoročno zaštititi vaše suđe i pribor za jelo", navode iz Hisensea

Određene plastične posude mogu na svojoj podlozi imati simbol mašine za suđe, koji pokazuje mogu li podnijeti temperature pranja. Međutim, određene plastike mogu izdržati nekoliko ciklusa pranja, ali kontinuirano izlaganje može dovesti do toga da se materijal počne iskrivljivati, blijedjeti ili pucati zbog temperature.

Pukotine i iskrivljenja mogli bi oštetiti hermetičko zatvaranje kod plastičnih posuda, uzrokujući gubitak njegove primarne funkcije i potencijalno smanjenje higijene.

Preporučuje se da takve plastične posude stavite na gornju policu, koja je najudaljenija od grijaćeg elementa mašine i odaberete postavku niske temperature.

Blagi deterdžent takođe može spriječiti dodatna oštećenja ovih predmeta. Toplota i vlaga unutar mašine mogu uzrokovati širenje i pucanje drvenih predmeta. Unutar tih pukotina mogu se zarobiti bakterije koje kruže u mašini.

Bolje je ručno prati drvene predmete blagim sapunom i toplom vodom, a zatim ih odmah osušiti nakon pranja. Idealno bi bilo da se predmeti malo osuše na zraku tako što ćete ih postaviti uspravno.

Konačno, predmeti od nehrđajućeg čelika i metalnih okvira mogli bi se trajno oštetiti pranjem u mašini za suđe. Jaki deterdženti mogu uzrokovati hrđanje i promjenu boje, što će vjerovatno značiti da će predmete uskoro trebati zamijeniti.

Metalni predmeti s neprijanjajućim premazima ili drugim posebnim završnim obradama također mogu biti oštećeni visokom temperaturom i deterdžentom. Uvijek je bolje potražiti simbol za pranje u mašini na kuhinjskim predmetima.

Savjeti

Savjeti

mašina za suđe

