Danas toplo, uz postepeno naoblačenje

Izvor:

SRNA

15.11.2025

08:29

Данас топло, уз постепено наоблачење
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti toplo vrijeme uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada.

Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 21, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 10 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, na zapadu povremeno jak, jugozapadni.

Jutros je pretežno sunčano, po kotlinama ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo

U Srpskoj rođeno 27 beba

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac minus četiri stepena, Gacko minus dva,

Srebrenica, Bugojno i Jajce nula, Prijedor, Doboj i Sanski Most jedan, Banjaluka, Bijeljina, Tuzla, Han Pijesak i Zenica dva, Foča, Novi Grad i Sarajevo tri, Višegrad četiri, Trebinje, Livno i Mostar pet stepeni Celzijusovih.

