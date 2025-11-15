Prvi snijeg pao u Moskvi sa mjesec dana zakašnjenja

Prvi snijeg ove sezone pao je danas u Moskvi, oko mjesec dana kasnije nego što je to uobičajeno.

Prijestonica je u jednom danu dobila do 20 odsto mjesečne količine padavina, rekao je za agenciju RIA Novosti vodeći stručnjak meteorološkog centra Fobos, Jevgenij Tiškovec.

''U glavnom gradu naše zemlje, 15. novembra, usljed prolaska hladnog atmosferskog fronta, pao je prvi pravi snijeg koji se zadržao na tlu, obojivši grad u bijelo. Ovo je oko mjesec dana kasnije od prosječnog datuma za 21. vijek, koji je 17. oktobar'', rekao je Tiškovec.

On je dodao da je kiša padala tokom cijele noći i da je do jutra snijeg počeo da se miješa sa kišom, a onda je počeo da pada čist snijeg.