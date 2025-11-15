Logo
Prvi snijeg pao u Moskvi sa mjesec dana zakašnjenja

Izvor:

Agencije

15.11.2025

08:17

Први снијег пао у Москви са мјесец дана закашњења

Prvi snijeg ove sezone pao je danas u Moskvi, oko mjesec dana kasnije nego što je to uobičajeno.

Prijestonica je u jednom danu dobila do 20 odsto mjesečne količine padavina, rekao je za agenciju RIA Novosti vodeći stručnjak meteorološkog centra Fobos, Jevgenij Tiškovec.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Društvo

Meteorolozi najavili "bućkuriš od vremena": Evo gdje će biti snijega

''U glavnom gradu naše zemlje, 15. novembra, usljed prolaska hladnog atmosferskog fronta, pao je prvi pravi snijeg koji se zadržao na tlu, obojivši grad u bijelo. Ovo je oko mjesec dana kasnije od prosječnog datuma za 21. vijek, koji je 17. oktobar'', rekao je Tiškovec.

On je dodao da je kiša padala tokom cijele noći i da je do jutra snijeg počeo da se miješa sa kišom, a onda je počeo da pada čist snijeg.

Snijeg

Moskva

