Logo
Large banner

Pojačan saobraćaj na ulazu u BiH

Izvor:

SRNA

15.11.2025

10:01

Komentari:

0
Појачан саобраћај на улазу у БиХ
Foto: AMSRS

Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška na ulazu u BiH, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez zastoja, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima.

Podijeli:

Tagovi:

granica

BiH

Hrvatska

gužve

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сенидах хитно прекинула концерт: Због Стеле Раде настала паника на бини, објављен снимак

Scena

Senidah hitno prekinula koncert: Zbog Stele Rade nastala panika na bini, objavljen snimak

4 h

0
Јаја заражена салмонелом! Повлаче се из продаје у седам земаља

Društvo

Jaja zaražena salmonelom! Povlače se iz prodaje u sedam zemalja

4 h

0
И даље се тражи купац за руску компанију: Американци продужили лиценцу

Ekonomija

I dalje se traži kupac za rusku kompaniju: Amerikanci produžili licencu

4 h

0
Први Меморијални боксерски турнир "Огњен Којић"

Ostali sportovi

Prvi Memorijalni bokserski turnir "Ognjen Kojić"

4 h

0

Više iz rubrike

"Нема легитимитета, а ни консензуса": Како ћемо доћи до главног преговарача?

BiH

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

15 h

2
Министарства у Савјету министара којима руководи кадар СНСД интензивирају сарадњу са Русијом

BiH

Ministarstva u Savjetu ministara kojima rukovodi kadar SNSD intenziviraju saradnju sa Rusijom

16 h

0
Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића

BiH

Čović: Nisam htio otkazati aktivnosti da bih ispunio hir Ademovića

22 h

0
На православним гробљима уништено више од 1.500 споменика

BiH

Na pravoslavnim grobljima uništeno više od 1.500 spomenika

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner