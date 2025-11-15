Pojačan saobraćaj na ulazu u BiH

Izvor:
SRNA
15.11.2025
10:01
Komentari:0
Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška na ulazu u BiH, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.
Saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija bez zastoja, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima.
