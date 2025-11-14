"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

U našoj emisiji "Bitno", pokušali smo da vidimo šta je to bitno za još jednu temu koja nije naišla na konsenzus u BiH.

Ovo što je svakako izazvalo najviše polemike jeste sam proces imenovanja glavnog pregovarača. PD PS BiH sam sebe je ovlastio da imenuje pregovarača, a brojne partije su već izašle i sa imenima.

Koliko nema saglasnosti oko ove teme, vidjelo se i u studiju ATV-a. Poslanik NiP-a u PD PS BIH Mia Karamehić-Abazović smatra da je ovaj dom imao pravo da sebe "imenuje" za izabere glavnog pregovarača.

"Proces evropskih integracija treba da bude nešto što se tiče svih nas u BiH. PD PS BIH je mjesto gdje imate predstavnike građane sa svakog dijela BiH i iz oba entiteta i mislim da je to idealno mjesto gdje se takav kadar treba birati. Savjet ministara je pozivajući se na neke ranije prakse imenovanja nekih izaslanika BiH u nekim tijelima, smatralo da to treba da bude posao koji će biti povjeren njima. Mi smo veoma specifična države, tako da to treba uzeti u obzir", kaže Mia Karamehić-Abazović, član Zajedničke komisije PD PS BiH za evropske integracije i zamjenik predsjedavajuće Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

To što se Savjet ministar pozvao na članove Zakona o Savjetu ministar koji predviđa imenovanje privremenih odbora i tijela, kakva je sigurno kancelarija glavnog pregovarača, za poslanika u PD PS nije dovoljan argument da se to i prihvati.

"To nije privremeni odbor, niti ima privremenih odbora. Prema onome što je Krišto zamislila glavni pregovarač ima ovlašćenja zamjenika ministra, a i ministre i zamjenike bira jedino PD PS BiH", kaže Karamehić-Abazović.

Ministre i zamjenike bira PD PS BiH, ali ih ne predlaže, to je nešto na šta je ukazala Nina Sajić, profesor međunarodnih odnosa na FPN-u UNIBL.

"Nisu evropske integracije menijalna karta i da uzimate šta želite. Jedno su želje oni iz Sarajeva koji zastupaju tu tezu, a jedno je realnost. Postavlja se pitanje i da se to desi, kakav bi taj pregovarač imali legitimitet. Ne bi imao jer nije prošao procedure. Jasne su političke želje, ali to nije realnost BiH i samo nam to govori da oni koji to predlažu da nisu za EU", kaže Sajić.

Da nema konsenzusa o ovoj temi, pokazuje i to da su opozicione partije iz Srpske, koje imaju pet poslanika u PD PS BIH predložile dva imena, kaže još jedan član ovog doma SNSD-ov Miroslav Vujičić.

"Savjet ministar mora donijeti odluku i formirati kancelariju u kojoj će biti pregovarač. Od strane opozicije u Srpskoj, koji imaju pet poslanika u PD PS, predložene su dva kandidata i imali smo Vukanovića gdje je rekao da neće podržati nijednog od kandidata koji je predložen. Ako bi i ovakav nakaradan sistem izbora pregovarača prošao od strane parlamenta, praktično neka dovoljno ruku među srpskim poslanicima da izaberu pregovarača. Proces koje je trebao biti mnogo jednostavan neće nas dovesti nigdje. Ovdje je neka vrsta politikanstva, kupovina nekih političkih poena za ono što je biti 2026. godine", kaže Vujičić, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Parlamenta BiH za evropske integracije i član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.