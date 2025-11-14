Logo
Čović: Nisam htio otkazati aktivnosti da bih ispunio hir Ademovića

14.11.2025

Човић: Нисам хтио отказати активности да бих испунио хир Адемовића

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice organa ove stranke prvo se osvrnuo na otkazanu sjednicu Doma naroda PSBiH zbog nedostatka kvoruma.

Na sjednici se nisu pojavili kadrovi HDZ-a BiH i SNSD-a.

- Sazivati sjednice i onda optuživati nekog da nije došao, to je besmisleno. Mi smo odredili da 20. novembra bude sjednica, to je dogovoreno, kada svi mogu biti. Ademović je kazao da je u skladu s Poslovnikom, bez kolegijuma, bez ičega, a neka ih zakazuje i dalje. Istina je da je pet delegata zatražilo, ali nisam mogao ovo otkazati da bi ispunio nečiji hir, kako bi rekli da neko blokira. Nećemo ovako daleko dogurati - istakao je Čović.

Naveo je i da je ih predsjedavajuća Savjeta ministara BiH izvjestila o pitanju glavnog pregovarača.

- Krišto nas je izvjestila da je stavila na dnevni red da bi se odredio pregovarački okvir i eventualno imenovao glavni pregovarač. Dogovor je bio da prvo usvojimo dva zakona, a onda imenujemo pregovarača, ovo je stvar nadmudrivanja. Naravno da ne dolazi u obzir da ga Predstavnički dom PSBiH. Ako usvojimo ova dva zakona, vjerujem da ćemo pregovarača imati dan nakon toga - naglasio je.

