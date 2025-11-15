Jaja zaražena salmonelom! Povlače se iz prodaje u sedam zemalja

Jaja zaražena bakterijom "Salmonella enteritidis" povučena su iz prodaje, a kupci se pozivaju da ih ne konzumiraju i vrate prodavcima.

Prisutnost bakterije otkrivena je u svježim jajima tokom službene kontrole na tržištu, na farmama i prodajnim mjestima u Italiji. Rizik je ozbiljan, upozorava Evropski sistem za bezbijednost hrane, prenosi danica.hr.

Jaja iz Italije distribuirana su u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Francusku, Njemačku i Monako, a zasad nije poznato gdje su se tačno prodavala u našoj zemlji. Talijanske službe navode da su jaja distribuirana u pakovanjima od šest i deset komada, sa farmi u Kampaniji i Lombardiji.

Opoziv se prvenstveno odnosi na jaja sa identifikacionim kodovima: IT 064 MA 001 i IT 019 LO 003, sa rokovima trajanja između 18. i 26. novembra 2025. godine.

Kupcima koji su već konzumirali sumnjiva jaja ljekari savjetuju da obrate pažnju na simptome infekcije salmonelom, koji uključuju:

mučninu

povraćanje

povišenu temperaturu

bol u stomaku

Srećom, Salmonella enteritidis uglavnom izaziva gastroenteritis, bakterijemiju i lokalne infekcije, a simptomi mogu biti proliv, povišena temperatura ili žarišna infekcija.

Ova bakterija nije toliko opasna kao Salmonella typhimurium, koja može izazvati produljeni i često ozbiljan bakterijemijski sindrom sa simptomima kao što su visoka temperatura, glavobolja, malaksalost i drhtavica, koji mogu trajati više od nedjelju dana.