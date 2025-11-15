Logo
U Srpskoj rođeno 27 beba

Izvor:

SRNA

15.11.2025

08:22

Komentari:

0
У Српској рођено 27 беба
Foto: Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 dječaka i 12 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Doboju, četiri u Istočnom Sarajevu, dvije u Zvorniku, a po jedna u Bijeljini, Gradišci i u Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka i pet djevojčica, u Doboju četiri dječaka i tri djevojčice, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku dječak i djevojčica, u Bijeljini i Gradišci po jedan dječak, a u Nevesinju djevojčica.

snijeg moskva

Svijet

Prvi snijeg pao u Moskvi sa mjesec dana zakašnjenja

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Foči.

