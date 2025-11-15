U Srpskoj rođeno 27 beba

Izvor:
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 dječaka i 12 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Jedanaest beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Doboju, četiri u Istočnom Sarajevu, dvije u Zvorniku, a po jedna u Bijeljini, Gradišci i u Nevesinju.
U Banjaluci je rođeno šest dječaka i pet djevojčica, u Doboju četiri dječaka i tri djevojčice, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dva dječaka, u Zvorniku dječak i djevojčica, u Bijeljini i Gradišci po jedan dječak, a u Nevesinju djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Foči.
