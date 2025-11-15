Snažan zemljotres pogodio Čile

Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabilježen je u subota, 15. novembar 2025 u 07:13 časova, na području Atkama, Čile.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -28.7084 i dužine -71.2071.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 30 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

