Snažan zemljotres pogodio Čile

Izvor:
Telegraf
15.11.2025
08:03
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabilježen je u subota, 15. novembar 2025 u 07:13 časova, na području Atkama, Čile.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine -28.7084 i dužine -71.2071.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 30 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(telegraf)
Svijet
14 h0
BiH
15 h2
Svijet
15 h0
Republika Srpska
15 h0
Najnovije
Najčitanije
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Trenutno na programu