Kako se snaći sa informacijama na društvenim mrežama?

U eri društvenih mreža, nikada više nismo bili "bombardovani" raznim savjetima o načinu života, ishrani, kako bi trebali da sredimo stan, kako da se hranimo, kako da treniramo. Iskaču nam razni “lajf koučevi”, nutricionisti, preduzetnici, finansijski savjetnici, instant domaćice, kuvarice, majstori… I dok se algoritmi utrkuju da nam serviraju gotova rješenja, kredibilnost takvih objava postaje upitna.

Društvene mreže prepune su stručnjaka za prehranu, fitnes gurua koji vježbaju samo kada treba snimiti "ril", i finansijskih savjetnika čiji je najveći uspjeh to što su preživjeli minus do plate. U “izobilju” takvih stručnjaka nije lako razlikovati iskustvo od improvizacije — ali jedno je sigurno: nikad nije bilo ovoliko savjeta od ljudi koji o temi jedva da znaju i ono osnovno.

A šta struka kaže na to sve? Kažu da je potrebno da posjedujemo čitav kompleks vještina da bi jasno razlučili šta je kredibilno a šta ne.

"Podrazumijevaju jednu medijsko informaciono pismenu osobu, da vi kritički pristupate sadržaju, da vodite računa ko su izvori informacija, da provjeravate izvore informacija u smislu njihove relevantnosti", kaže Anđela Kuprešanin Vukelić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

U Velikoj Britaniji se veliki broj korisnika Instagrama žalilo kako je izgubilo dosta novca jer su slušali takozvane finansijske savjetnike. Ni mi ne zaostajemo za njima - neki su skinuli farbu sa svojih auta jer su slušali instant stručnjake.

"Moj savjet je uvijek da se svaka informacija provjeri iz više izvora, trebamo provjeravati gdje smo pročitali, ko je taj što je pročitao, istražiti dodatno tu osobu, vidjeti da li to odgovara onom što je ta osoba ranije govorila", rekla je Suzana Zorić, psiholog.

Važno je da znamo ko stoji iza objava koje čitamo. Osoba koja stoji iza profila možda ima prikriveni cilj, želi da nas obmane, da proširi lažnu informaciju, da nam nešto proda ili da kreira lažnu sliku o sebi. Najčešće, u savremenom dobu, žive od "lajka" i "šera"., pa nije isključeno ni korišćenje govora mržnje. Samo da se zaradi.

"Vi imate pravo na svoje mišljenje, ali vi nemate pravo da svojim mišljenjem manipulišete, da diskriminišete, na bilo koji način, po bilo kojoj osnovi, nemate pravo da upućujete bilo koji oblik koji upućuje na govor mržnje", rekla je Anđela Kuprešanin Vukelić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Mlađe generacije koriste društvene mreže kao primarni izvor informisanja, pa je s njima lako izmanipulisati.

"Što isto tako predstavlja jednu od opasnosti, što svakako nije dobro, bilo bi mnogo bolje i pogodnije da se malo vrate i tradicionalnim medijima i štampanim", rekla je Anđela Kuprešanin Vukelić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

U eri digitalnog haosa i mnogo informacija koje se plasiraju, odgovornost ostaje na nama, da razlikujemo prave informacije od onih koje to nisu.