Prvi Memorijalni bokserski turnir "Ognjen Kojić"

U organizaciji Bokserskog kluba Despot u subotu 22. novembra u dvorani "Obilićevo" sa početkom od 17 časova biće održan Prvi memorijal turnir "Ognjen Ogi Koji" u znak sjećanja na slijepog mladića, koji je završio Akademiju umjestnosti, smjer muzički pedagog i teoretičar, a dugi niz godina rekreativno trenirao boks.

Preminuo je 10. decembra prošle godine poslije borbe sa teškom bolešću, a klub u koji je redovno dolazio na treninge i njegov trener Božidar Pejaković nisu ga zaboravili.

- Svemu onom što je u svom kratkom životu radio bio je izuzetno posvećen, naročito muzici i boksu i ovo je mali način da mu se odužimo. Teško je u nekoliko riječi opisati sa kolikom je voljom dolazio na treninge, a pored toga imao je mnogobrojne obaveze i tokom školovanja, ali i kasnije kada je bio zaposlen u vrtiću kao muzički pedagog – naglasio je Pejaković,

Planirano je da se na turniru održi petnaestak borbi, a iskusni trener vjeruje da će dvorana "Obilićevo" tog dana biti puna, jer će mnogi na ovaj način željeti još jednom da se prisjete Kojića.

- Na ovoj smotri, koja je omladinskog karaktera nastupiće bokseri U-15, U-17 i U-19, a biće i jedna seniorska borba. Za sada imamo sigurnih 13 parova, ali vjerujem da će ih na kraju biti 14 ili 15 – naglasio je Pejaković, koji iza sebe ima veoma uspješnu boksersku karijeru.

Ova smotra imaće međunarodni karakter.

- Pored boksera iz Republike Srpske i BiH nastupiće mladi takmičari iz Slovačke, Mađarske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Vjerujem da će ova smotra ispuniti očekivanja i da nam biti putokaz za budućnost, jer planirano da krajem svake godine organizujemo ovaj memorijalni turnir – rekao je Pejaković.

Kao i većina sportskih kolektiva i Bokserski klub Despot kuburi sa finansijama, a rijetki su oni koji su pomogli u organizaciji ovog turnira.

- Sve se svelo na nekoliko prijatelja i sponzora, kojima se ovo prilikom zahvaljujem. Nadam se da će se u narednim danima i neke od nadležnih institucija uključiti u organizaciju i da ćemo Banjaluku i Republiku Srpsku predstaviti pravom svjetlu – dodao je Pejaković.

Priznanje

Ognjen Kojić je na 67. Izboru deset najboljih sportista Republike Srpske u organizaciji "Glasa Srpske", koji je održan 14. decembra 2021. godine dobio je priznanje za izuzetan sportski poduhvat.

