Logo
Large banner

Prvi Memorijalni bokserski turnir "Ognjen Kojić"

Izvor:

Glas Srpske

15.11.2025

09:41

Komentari:

0
Први Меморијални боксерски турнир "Огњен Којић"
Foto: Ustupljena fotografija

U organizaciji Bokserskog kluba Despot u subotu 22. novembra u dvorani "Obilićevo" sa početkom od 17 časova biće održan Prvi memorijal turnir "Ognjen Ogi Koji" u znak sjećanja na slijepog mladića, koji je završio Akademiju umjestnosti, smjer muzički pedagog i teoretičar, a dugi niz godina rekreativno trenirao boks.

Preminuo je 10. decembra prošle godine poslije borbe sa teškom bolešću, a klub u koji je redovno dolazio na treninge i njegov trener Božidar Pejaković nisu ga zaboravili.

- Svemu onom što je u svom kratkom životu radio bio je izuzetno posvećen, naročito muzici i boksu i ovo je mali način da mu se odužimo. Teško je u nekoliko riječi opisati sa kolikom je voljom dolazio na treninge, a pored toga imao je mnogobrojne obaveze i tokom školovanja, ali i kasnije kada je bio zaposlen u vrtiću kao muzički pedagog – naglasio je Pejaković,

Planirano je da se na turniru održi petnaestak borbi, a iskusni trener vjeruje da će dvorana "Obilićevo" tog dana biti puna, jer će mnogi na ovaj način željeti još jednom da se prisjete Kojića.

- Na ovoj smotri, koja je omladinskog karaktera nastupiće bokseri U-15, U-17 i U-19, a biće i jedna seniorska borba. Za sada imamo sigurnih 13 parova, ali vjerujem da će ih na kraju biti 14 ili 15 – naglasio je Pejaković, koji iza sebe ima veoma uspješnu boksersku karijeru.

Ova smotra imaće međunarodni karakter.

- Pored boksera iz Republike Srpske i BiH nastupiće mladi takmičari iz Slovačke, Mađarske, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Vjerujem da će ova smotra ispuniti očekivanja i da nam biti putokaz za budućnost, jer planirano da krajem svake godine organizujemo ovaj memorijalni turnir – rekao je Pejaković.

Rakija

Region

Vozaču iz Hrvatske prijeti zatvor zbog 40 litara rakije

Kao i većina sportskih kolektiva i Bokserski klub Despot kuburi sa finansijama, a rijetki su oni koji su pomogli u organizaciji ovog turnira.

- Sve se svelo na nekoliko prijatelja i sponzora, kojima se ovo prilikom zahvaljujem. Nadam se da će se u narednim danima i neke od nadležnih institucija uključiti u organizaciju i da ćemo Banjaluku i Republiku Srpsku predstaviti pravom svjetlu – dodao je Pejaković.

Priznanje

Ognjen Kojić je na 67. Izboru deset najboljih sportista Republike Srpske u organizaciji "Glasa Srpske", koji je održan 14. decembra 2021. godine dobio je priznanje za izuzetan sportski poduhvat.

(Glas Srpske)

Podijeli:

Tagovi:

sport

boks

Memorijalni turnir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Извучен тикет вриједан скоро милијарду долара!

Zanimljivosti

Izvučen tiket vrijedan skoro milijardu dolara!

4 h

0
Проглашена ванредна ситуација у Енглеској!

Svijet

Proglašena vanredna situacija u Engleskoj!

4 h

0
Трамп: САД ће извести нуклеарне пробе

Svijet

Tramp: SAD će izvesti nuklearne probe

4 h

0
Огласила се Мирка: Ево шта сада ради

Scena

Oglasila se Mirka: Evo šta sada radi

4 h

0

Više iz rubrike

Швајцарац заронио 56 метара испод леда и оборио свјетски рекорд

Ostali sportovi

Švajcarac zaronio 56 metara ispod leda i oborio svjetski rekord

1 d

0
Огњен Ритан освојио свјетску бронзу у Бангкоку

Ostali sportovi

Ognjen Ritan osvojio svjetsku bronzu u Bangkoku

1 d

0
Дјевојка из Шипова остварила сан и истрчала највећи маратон на свијету

Ostali sportovi

Djevojka iz Šipova ostvarila san i istrčala najveći maraton na svijetu

2 d

0
Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Ostali sportovi

Poznati sportista pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner